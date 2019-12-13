В Госдуме не ждут изменений в политике Британии в отношении России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не ждет радикальных изменений в политике Великобритании в отношении России после победы Консервативной партии на парламентских выборах.
По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС.
"Победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании достаточна убедительна. Она с высокой долей вероятности позволит преодолеть сопротивление лейбористов для ратификации сделки по Brexit, а также проводить повестку тори в британском парламенте. Это очевидно", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также считает очевидным, что "не стоит ждать серьезных изменений на российском направлении от политики нового кабинета министров Джонсона".
"Хотя нам бы хотелось более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога", - отметил глава думского комитета.