В Госдуме не ждут изменений в политике Британии в отношении России

"Победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании достаточна убедительна. Она с высокой долей вероятности позволит преодолеть сопротивление лейбористов для ратификации сделки по Brexit, а также проводить повестку тори в британском парламенте. Это очевидно", - сказал Слуцкий журналистам.