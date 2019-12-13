Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Изменение минских соглашений в одностороннем порядке недопустимо, нарушение договоренностей не приведет к миру на юго-востоке Изменение минских соглашений в одностороннем порядке недопустимо, нарушение договоренностей не приведет к миру на юго-востоке Украины , заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков

На "нормандском" саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.

"Мы все время слышим подобные предложения от Украины о контроле над границей. Но мы понимаем, что, если предоставить Киеву такую возможность, они будут силовыми методами подавлять ДНР и ЛНР", - сказал Цеков.

Он подчеркнул, что вначале нужно гарантировать безопасность жителей Донбасса, провести выборы, принять изменения в законодательство Украины об особом статусе республик Донбасса на постоянной основе, и все это при гарантии трех стран нормандского формата.

Цеков отметил, что подобными заявлениями Зеленский хочет понравиться украинским националистам, "но такими предложениями он мира не достигнет".

Сенатор также указал, что все возможные корректировки минских соглашений, о которых могут договориться все стороны нормандского формата, должны обсуждать с учетом позиций ДНР и ЛНР.

По мнению члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, предложения Зеленского - "это путь к новой войне".

"Без политического урегулирования, без амнистии и наличия народной милиции, появление украинских вооруженных сил на Донбассе приведет к эскалации конфликта, а не исключено, что и к массовым репрессиям", - сказал сенатор РИА Новости.

По его мнению, это нельзя рассматривать как пересмотр минских соглашений. "Это оккупация Донбасса при отсутствии каких-либо гарантий его жителям. Донбасс и Россия никогда не пойдут на такой вариант. Он взорвет не только Донбасс, но и всю Украину, так как поставит крест на правах русскоязычных граждан", - заключил Морозов.