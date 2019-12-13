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2019-12-13T13:58+0300
https://ria.ru/20191213/1562355396.html
Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым
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РИА Новости

Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым

13:22 13.12.2019 (обновлено: 13:58 13.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов Сергей Цеков
 Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Изменение минских соглашений в одностороннем порядке недопустимо, нарушение договоренностей не приведет к миру на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
На "нормандском" саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.
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"Мы все время слышим подобные предложения от Украины о контроле над границей. Но мы понимаем, что, если предоставить Киеву такую возможность, они будут силовыми методами подавлять ДНР и ЛНР", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что вначале нужно гарантировать безопасность жителей Донбасса, провести выборы, принять изменения в законодательство Украины об особом статусе республик Донбасса на постоянной основе, и все это при гарантии трех стран нормандского формата.
Цеков отметил, что подобными заявлениями Зеленский хочет понравиться украинским националистам, "но такими предложениями он мира не достигнет".
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Сенатор также указал, что все возможные корректировки минских соглашений, о которых могут договориться все стороны нормандского формата, должны обсуждать с учетом позиций ДНР и ЛНР.
По мнению члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, предложения Зеленского - "это путь к новой войне".
"Без политического урегулирования, без амнистии и наличия народной милиции, появление украинских вооруженных сил на Донбассе приведет к эскалации конфликта, а не исключено, что и к массовым репрессиям", - сказал сенатор РИА Новости.
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По его мнению, это нельзя рассматривать как пересмотр минских соглашений. "Это оккупация Донбасса при отсутствии каких-либо гарантий его жителям. Донбасс и Россия никогда не пойдут на такой вариант. Он взорвет не только Донбасс, но и всю Украину, так как поставит крест на правах русскоязычных граждан", - заключил Морозов.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже подчеркивал, что переписывать соглашения нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять все.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСергей ЦековВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБорис ГрызловВ мире
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