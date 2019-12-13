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Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
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РИА Новости

Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах

13:08 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах, выразив готовность к сотрудничеству.
"Сердечно поздравляю, Борис Джонсон, с этой уверенной победой на выборах. С нетерпением жду продолжения сотрудничества ради дружбы и партнерства наших стран", - приводит слова Меркель официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС.
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Штеффен ЗайбертБорис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияГерманияВ мире
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