Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения в нефтепроводе "Дружба", не выявлено, заявил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"Хотел бы особо подчеркнуть - по результатам проведенных проверок нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения, не выявлено", - сообщил Алешин.
Глава Ростехнадзора сообщил, что ведомство предлагает усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.