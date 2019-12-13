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Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
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РИА Новости

Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"

13:02 13.12.2019 (обновлено: 14:03 13.12.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения в нефтепроводе "Дружба", не выявлено, заявил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"Хотел бы особо подчеркнуть - по результатам проведенных проверок нарушений требований промышленной безопасности, которые могли бы стать причиной загрязнения, не выявлено", - сообщил Алешин.
Глава Ростехнадзора сообщил, что ведомство предлагает усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.
Читайте полный текст интервью Алексея Алешина >>
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Алексей АлешинРостехнадзорМоскваПроисшествия
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