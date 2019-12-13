Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии

БЕРЛИН, 13 дек – РИА Новости. По предварительной версии, в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге произошел взрыв бытового газа, сообщили РИА Новости в местной полиции.
"Предварительная версия – в доме произошел взрыв бытового газа. В доме установлено газовое отопление", - сказал представитель ведомства.
Отвечая на вопрос, отметает ли полиция версию теракта, он заявил: "Да, слава богу, отметает".
Взрыв произошел около 8.55 утра (10.55 мск), на месте работают полиция и спасатели. Речь идет о пятиэтажном здании в городе Бланкенбург, в земле Саксония-Анхальт. На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также детский сад по соседству.