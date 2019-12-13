Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T12:51+0300
https://ria.ru/20191213/1562351022.html
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
https://cdn22.img.ria.ru/images/156235/24/1562352479_0:285:1200:960_1036x0_80_0_0_a0ff9b402a2da74efe74aa428d5fb8ec.jpg
РИА Новости

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

12:07 13.12.2019 (обновлено: 12:51 13.12.2019)
5706
© Фото : Polizei MagdeburgВзрыв в жилом доме в Германии
Взрыв в жилом доме в Германии
© Фото : Polizei Magdeburg
БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести при взрыве в жилом доме в немецком городе Бланкенбург, сообщили РИА Новости в местной полиции.
ЧП произошло в пятиэтажном многоквартирном здании около 8:55 (10:55 мск), уточняет телеканал MDR. По его данным, один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски.
Последствия аварии ликвидируют 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано, место происшествия оцепили.
По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, полиция исключает версию теракта.
Из расположенного рядом детского сада эвакуировали около ста детей, никто из них не пострадал.
Пожар в результате взрыв газа в жилом доме в городе Прешов в Словакии
8 декабря, 20:44
В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
61447110
Обсудить 3
Берлин (земля)Берлин (город)ГерманияВ мире
Рекомендуем
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Разведение сил в Донбассе
В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Актриса Екатерина Дурова
Умерла актриса Екатерина Дурова
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Вид на Ригу
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Лента новостейМолния