В Германии прогремел взрыв в жилом доме

БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести при взрыве в жилом доме в немецком городе Бланкенбург, сообщили РИА Новости в местной полиции.
ЧП произошло в пятиэтажном многоквартирном здании около 8:55 (10:55 мск), уточняет телеканал MDR. По его данным, один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски.
Explosion in #Blankenburg(Harz) in einem Mehrfamilienhaus. pic.twitter.com/Y32haJBkio— Marco Thieme (@ostharz) 13 декабря 2019 г.
Последствия аварии ликвидируют 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано, место происшествия оцепили.
По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, полиция исключает версию теракта.
Из расположенного рядом детского сада эвакуировали около ста детей, никто из них не пострадал.
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