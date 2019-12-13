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Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

12:29 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Проведённые США испытания баллистической ракеты, подпадавшей под действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности, свидетельствуют о том, что США никогда не прекращали работ с такими ракетами, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно, сообщил ранее глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
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"Судя по всему, США вообще не прекращали работу по созданию запрещенных ДРСМД ракет. А по-иному просто невозможно объяснить, что, начиная со 2 августа нынешнего года, когда они объявили о выходе из договора, это уже второе испытание ракет наземного базирования": - написал Клинцевич в Facebook.
По словам парламентария, нет никаких сомнений, что Россия способна ответить и обязательно ответит на очередной вызов США.
"Некоторым союзникам США, обвинявшим Россию в том, что она дала повод для окончания ДРСМД, надо взять свои слова обратно, публично извинившись перед нашей страной. Мы еще раз убедились, какова цена подписи американской стороны под важнейшими международными документами. Соответствующие выводы, думаю, будут сделаны", - сказал он.
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