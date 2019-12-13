Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

Первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно, сообщил ранее глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.

По словам парламентария, нет никаких сомнений, что Россия способна ответить и обязательно ответит на очередной вызов США.

"Некоторым союзникам США, обвинявшим Россию в том, что она дала повод для окончания ДРСМД, надо взять свои слова обратно, публично извинившись перед нашей страной. Мы еще раз убедились, какова цена подписи американской стороны под важнейшими международными документами. Соответствующие выводы, думаю, будут сделаны", - сказал он.