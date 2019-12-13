Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

"В ходе своей утренней сессии в четверг межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще 15 элементов в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Традиционный тайский массаж, считается частью искусства и науки традиционной тайской медицины. "Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, он включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней, предположительно вызванных обструкцией потоков энергии вдоль линий "сен" (каналы, проходящие через организм человека и переносящие потоки жизненной энергии). Массаж происходит из практик ухода за собой в древнем тайском крестьянском обществе. Опыт практиков передавался из поколения в поколение, превращаясь в формальную систему знаний", - отмечается в коммюнике.