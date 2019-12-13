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2019-12-13T12:30+0300
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Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
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РИА Новости

Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

12:28 13.12.2019 (обновлено: 12:30 13.12.2019)
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© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО. Архивное фото
ЮНЕСКО. Архивное фото
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Традиционный тайский массаж включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщается в коммюнике организации.
"В ходе своей утренней сессии в четверг межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще 15 элементов в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Традиционный тайский массаж, считается частью искусства и науки традиционной тайской медицины. "Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, он включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней, предположительно вызванных обструкцией потоков энергии вдоль линий "сен" (каналы, проходящие через организм человека и переносящие потоки жизненной энергии). Массаж происходит из практик ухода за собой в древнем тайском крестьянском обществе. Опыт практиков передавался из поколения в поколение, превращаясь в формальную систему знаний", - отмечается в коммюнике.
В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены и другие элементы, в том числе навыки игры на ирландской арфе, праздник целестинского прощения (Италия), силат - боевое искусство самообороны и выживания, основанное на Малайском архипелаге, карнавал в Поденсе (Португалия).
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