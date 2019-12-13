В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений

Накануне с такой инициативой выступил украинский лидер Владимир Зеленский , он призвал внести правки в документ, в частности, в отношении контроля над границей.

"Здесь даже надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики. Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик", — напомнил Песков.

Без одобрения ДНР и ЛНР это малоперспективно, добавил он.