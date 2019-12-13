В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает странным обсуждать идею изменения Минских соглашений.
Накануне с такой инициативой выступил украинский лидер Владимир Зеленский, он призвал внести правки в документ, в частности, в отношении контроля над границей.
"Здесь даже надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики. Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик", — напомнил Песков.
Без одобрения ДНР и ЛНР это малоперспективно, добавил он.
Кроме того, пресс-секретарь предложил всем мысленно вернуться в Париж, где в понедельник прошел саммит лидеров "нормандской четверки" и был согласован документ, который "в принципе можно и должно считать успехом".
9 декабря, 21:34Минские соглашения