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В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений

12:23 13.12.2019 (обновлено: 12:52 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает странным обсуждать идею изменения Минских соглашений.
Накануне с такой инициативой выступил украинский лидер Владимир Зеленский, он призвал внести правки в документ, в частности, в отношении контроля над границей.
"Здесь даже надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики. Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик", — напомнил Песков.
Без одобрения ДНР и ЛНР это малоперспективно, добавил он.
Кроме того, пресс-секретарь предложил всем мысленно вернуться в Париж, где в понедельник прошел саммит лидеров "нормандской четверки" и был согласован документ, который "в принципе можно и должно считать успехом".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
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