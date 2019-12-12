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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
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РИА Новости

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

23:44 12.12.2019 (обновлено: 00:04 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже отмечал, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны и можно потерять все.

"Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали "Минск", но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена", — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

"Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция", — заявил президент.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
Ранее Зеленский на "нормандском саммите" в Париже заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Борис ГрызловПарижСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нам нельзя сдавать контроль, потому что оружие под видом гуманитарки провезти уже не получится. Так что ну зеленого в баню с таким предложением.
12 декабря, 23:58
ПСПетр Симонов
182002107
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
12 декабря, 23:47
vvab6
7050114
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