Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

"Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали "Минск", но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена", — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".