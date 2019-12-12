Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже отмечал, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны и можно потерять все.
"Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали "Минск", но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена", — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".
"Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция", — заявил президент.
9 декабря, 21:34Минские соглашения
Ранее Зеленский на "нормандском саммите" в Париже заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.