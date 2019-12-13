Зеленский ответил шуткой на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

На пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже президент России говорил о перспективах заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины и процитировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.."

"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", — добавил он.

Три дня спустя Зеленский ответил на слова Путина, процитировав в чуть измененном виде следующую строчку из того же стихотворения Михалкова.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал он.

При этом президент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев все же договорятся о продолжении транзита газа. Он напомнил, что Украина настаивает на подписании контракта на десять лет, а Россия хочет, чтобы он был заключен на год.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном сроке, переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите", — добавил Зеленский, подчеркнув, что контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не на политике.

"А что у вас?"

Слова Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова . Она продолжила цитировать стихотворение "А что у вас?"

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" — написала она в Facebook.

На ответ Зеленского Путину обратили внимание и российские телеведущие. По их мнению, шутку украинского президента нельзя назвать удачной.

Ольга Скабеева. "Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел", — написала в Telegram-канале

"Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла", — отметил в свою очередь Владимир Соловьев

Мнение эксперта

Эксперт РИСИ Михаил Беляев со своей стороны предположил, что Россия и Украина в конце концов подпишут контракт, хотя, судя по словам Зеленского, в Киеве полагают, что занимают более выгодную позицию.

"На самом деле деваться некуда — только на газопровод у них вся и надежда, особенно в преддверии зимы… Думаю, что они вынуждены будут согласиться на наши сроки и на наши предложения", — сказал он в эфире радио Sputnik