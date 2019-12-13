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Зеленский ответил шуткой на слова Путина о газе
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РИА Новости

Зеленский ответил шуткой на слова Путина о газе

12:36 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в передаче "Право на власть" на телеканале "1+1", ответил на шуточную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
На пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже президент России говорил о перспективах заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины и процитировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.."
"И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", — добавил он.
Три дня спустя Зеленский ответил на слова Путина, процитировав в чуть измененном виде следующую строчку из того же стихотворения Михалкова.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал он.
При этом президент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев все же договорятся о продолжении транзита газа. Он напомнил, что Украина настаивает на подписании контракта на десять лет, а Россия хочет, чтобы он был заключен на год.
"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном сроке, переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите", — добавил Зеленский, подчеркнув, что контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не на политике.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
09:22Сказано в эфире
Эксперт предположил, есть ли будущее у транзита газа через УкраинуПрезидент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев в итоге достигнут договоренности по транзиту газа. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев.

"А что у вас?"

Слова Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она продолжила цитировать стихотворение "А что у вас?"

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" — написала она в Facebook.

На ответ Зеленского Путину обратили внимание и российские телеведущие. По их мнению, шутку украинского президента нельзя назвать удачной.
"Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел", — написала в Telegram-канале Ольга Скабеева.
"Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла", — отметил в свою очередь Владимир Соловьев.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
11 декабря, 01:39
В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу

Мнение эксперта

Эксперт РИСИ Михаил Беляев со своей стороны предположил, что Россия и Украина в конце концов подпишут контракт, хотя, судя по словам Зеленского, в Киеве полагают, что занимают более выгодную позицию.
"На самом деле деваться некуда — только на газопровод у них вся и надежда, особенно в преддверии зимы… Думаю, что они вынуждены будут согласиться на наши сроки и на наши предложения", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Действие контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили: Москва настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, а в Киеве эти условия считают неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
02:45
История газовых конфликтов России и Украины
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Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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