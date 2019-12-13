Мединский считает, что необходимо поддерживать частные музеи

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В России необходимо создать благоприятный для социального бизнеса, в частности, для частных музеев, механизм, который позволит им развиваться, льготы со стороны Минкультуры РФ уже в равной степени распространяются на государственные и негосударственные музеи, заявил в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
"У нас большая грантовая программа. Но, помимо гранта, самое важное - не мешать им развиваться. Должен быть создан механизм, благоприятствующий социальному бизнесу. Частный музей всегда стремится к окупаемости как минимум своего содержания. Человек отдает этому время, душу, жертвует свою коллекцию. Конечно, он хочет, чтобы это дело как-то развивалось без перманентного дотирования на содержание. Это уже главным образом вопрос к местным властям и нашему финансовому законодательству", - сказал министр.
Он подчеркнул, что министерство в части уравнения прав частных и государственных музеев сделало все возможное. "Все льготы, которые распространяются на государственные музеи, в равной степени сегодня относятся и к негосударственным", - сказал Мединский.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".