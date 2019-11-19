Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре

Почему цена на билет в театр должна быть гибкой, как на самолет или поезд? Должны ли быть у театра идеологические задачи и почему "не все театры одинаково социальны"? Зачем возвращать деньги иностранным кинокомпаниям, и как это привлечёт туристов? Почему картины продолжают исчезать из музеев, а Россия и Газпром недооценены за рубежом? И кому мешает "костлявая рука Мединского"?

1:00 В каких случаях он сам платит за билет в театр и о профдеформации (станки, станки…)

2:40 Что нужно сделать с российскими неокупаемыми театрами и правильно ли, когда театр – это труппа, а не хозяйственный объект

4:00 Нужно ли государственным театрам выходить на окупаемость или их эффективность

9:05 Почему детей надо кормить мороженым в театре и разница с YouTube

11:15 Как нужно следить за качеством контента

12:00 Борьба с билетной мафией (пока не победили), как победят (руки развязаны), как интернет портит жизнь и фейковые страницы (откуда не ждали)

13:45 Надо бы ввести принцип продажи билетов с гибкими ценами (как на поезда и самолеты)

15:20 Идеологических задач нет, но не все театры одинаково социальны, а доходы выросли в 2,5 раза

17:05 Потратил деньги на "Джокера", настроение себе испортил

18:00 Про продюсеров, которые "денег потырили по карманам"

19:00 Про тайное участие в создании блокбастеров

21:40 У нас самый открытый кинорынок в мире и "костлявая рука Мединского"

25:40 Как у нас теперь всё хорошо с мультипликацией

27:00 Про разоренные музеи и исчезнувшие картины

29:00 Про маленькие региональные музеи и благополучные частные

33:30 Про резкий рост зарплат и директоров, который получают гораздо больше министра (ему не обидно)

36:50 Про образование в культуре, проблемы с продюсерами и управленцами

40:00 Россия недооценена за рубежом. И Газпром.