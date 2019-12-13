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Forbes оценил новейшую российскую подлодку
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РИА Новости

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

11:25 13.12.2019 (обновлено: 11:32 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
По мнению автора статьи, главным отличием подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка, которая включает себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки.
Отмечается, что ВМС США в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах.
Среди сильных сторон неатомной подводной лодки издание выделило компактные габариты и сравнительно небольшие расходы на содержание экипажа.
Кроме того, такая подлодка может отключать большинство своих систем, что делает ее практически незаметной для противника.
Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Вошла в состав Тихоокеанского флота ВМФ России 25 ноября 2019 года.
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