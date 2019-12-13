Forbes оценил новейшую российскую подлодку

По мнению автора статьи, главным отличием подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка, которая включает себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки.

Кроме того, такая подлодка может отключать большинство своих систем, что делает ее практически незаметной для противника.