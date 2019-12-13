Forbes оценил новейшую российскую подлодку

По мнению автора статьи, главным отличием подлодки является дизель-электрическая энергетическая установка, которая включает себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки.
Отмечается, что ВМС США в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах.
Среди сильных сторон неатомной подводной лодки издание выделило компактные габариты и сравнительно небольшие расходы на содержание экипажа.
Кроме того, такая подлодка может отключать большинство своих систем, что делает ее практически незаметной для противника.
Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Вошла в состав Тихоокеанского флота ВМФ России 25 ноября 2019 года.