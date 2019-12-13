В Санкт-Петербурге участника свадебного кортежа подозревают в стрельбе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во время конфликта между водителем "Газели" и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа задержан в Подозреваемый в стрельбе во время конфликта между водителем "Газели" и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа задержан в Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 12 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Произошел дорожный конфликт между водителем "Газели" и двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей "Ауди А5" и "Мерседес Бенц", двигавшихся в составе свадебного кортежа. Один из этих мужчин начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери "Газели", затем обе иномарки уехали. В результате инцидента пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, по горячим следам сотрудники ГИБДД остановили обе иномарки. В полицию доставили четырех граждан, в возрасте от 19 до 30 лет, трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них был изъят газовый пистолет.

"Установлена причастность к хулиганской стрельбе 25-летнего выходца из Закавказья, проживающего в Ленинградской области и ранее судимого за преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.