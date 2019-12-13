Минкультуры с 2020 года упростит для документалистов получение грантов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минкультуры в 2020 году отменит необходимость предоставления справки о заинтересованности в проекте от телеканалов, которые требовались для получения гранта на создание документального кино, ведомство последит, как будет идти работа без них, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Минкультуры в 2020 году отменит необходимость предоставления справки о заинтересованности в проекте от телеканалов, которые требовались для получения гранта на создание документального кино, ведомство последит, как будет идти работа без них, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский

В октябре на встрече президента РФ Владимира Путина с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК кинорежиссер Сергей Мирошниченко обратился к главе государства с просьбой об отмене внутреннего распоряжения министерства культуры РФ о необходимости наличия справки о заинтересованности телеканала в показе фильма для получения гранта на его создание. По его мнению, подобная практика является "глобальной ошибкой". Путин попросил министра отменить это требование.

"Мы даже на каком-то этапе вводили так называемые справки с каналов, которые являлись условием получения грантов. Прежде, чем получить в министерстве грант, ты должен свой проект показать какому-то телеканалу и понять, интересно ли им это. Со следующего года мы эти письма отменим и посмотрим, как будет идти работа без дополнительной экспертизы", - сказал Мединский.

Он отметил, что документальное кино в последнее время с успехом идем как в кино, так и на телевидении. По его словам, на днях он получил справку от одной из студий, которая занимается докудрамой (жанр документального кино с элементами игрового), о том, что их совместный с Минкультуры проект "Романовы" в шестой раз показывают на Первом канале.

"Уже на протяжении трех месяцев, каждое воскресенье Первый канал, который очень внимательно относится к рейтингу популярности, ставит в эфир какие-то наши докудрамы - "Рюриковичи", "Романовы", "Забытые вожди". То есть у них есть многомиллионная аудитория — значит, этот продукт востребован, значит работа наших специалистов в области неигрового кино тоже востребована", - подчеркнул министр.