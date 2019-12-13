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2019-12-13T11:19+0300
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Минкультуры с 2020 года упростит для документалистов получение грантов
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РИА Новости

Минкультуры с 2020 года упростит для документалистов получение грантов

11:15 13.12.2019 (обновлено: 11:19 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минкультуры в 2020 году отменит необходимость предоставления справки о заинтересованности в проекте от телеканалов, которые требовались для получения гранта на создание документального кино, ведомство последит, как будет идти работа без них, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
В октябре на встрече президента РФ Владимира Путина с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК кинорежиссер Сергей Мирошниченко обратился к главе государства с просьбой об отмене внутреннего распоряжения министерства культуры РФ о необходимости наличия справки о заинтересованности телеканала в показе фильма для получения гранта на его создание. По его мнению, подобная практика является "глобальной ошибкой". Путин попросил министра отменить это требование.
"Мы даже на каком-то этапе вводили так называемые справки с каналов, которые являлись условием получения грантов. Прежде, чем получить в министерстве грант, ты должен свой проект показать какому-то телеканалу и понять, интересно ли им это. Со следующего года мы эти письма отменим и посмотрим, как будет идти работа без дополнительной экспертизы", - сказал Мединский.
Он отметил, что документальное кино в последнее время с успехом идем как в кино, так и на телевидении. По его словам, на днях он получил справку от одной из студий, которая занимается докудрамой (жанр документального кино с элементами игрового), о том, что их совместный с Минкультуры проект "Романовы" в шестой раз показывают на Первом канале.
"Уже на протяжении трех месяцев, каждое воскресенье Первый канал, который очень внимательно относится к рейтингу популярности, ставит в эфир какие-то наши докудрамы - "Рюриковичи", "Романовы", "Забытые вожди". То есть у них есть многомиллионная аудитория — значит, этот продукт востребован, значит работа наших специалистов в области неигрового кино тоже востребована", - подчеркнул министр.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".
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КультураВГИКМинистерство культуры РФВладимир МединскийВладимир ПутинМоскваРоссияМедиа - Общество
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