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ООН направила в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
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РИА Новости

ООН направила в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

10:53 13.12.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направили мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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