ООН направила в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направили мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны", - говорится в сообщении.