Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ , сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

По данным пресс-службы, цель законопроекта - "актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства".

"Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, и подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства", - говорится в сообщении.

Также законопроектом предлагается разрешить проходящим или проходившим службу по контракту в вооруженных силах Украины не подавать специальное заявление о том, что они отказались от первого гражданства.

"Проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от человека причин не получить документ о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения о приобретения гражданства", - добавила пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы, документом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства людям, претендующими на посты на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Зеленский во время инаугурации в мае заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, а также пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую страну.