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Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
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РИА Новости

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

10:49 13.12.2019 (обновлено: 11:14 13.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
По данным пресс-службы, цель законопроекта - "актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства".
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"Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, и подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства", - говорится в сообщении.
Также законопроектом предлагается разрешить проходящим или проходившим службу по контракту в вооруженных силах Украины не подавать специальное заявление о том, что они отказались от первого гражданства.
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"Проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от человека причин не получить документ о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения о приобретения гражданства", - добавила пресс-служба.
Согласно сообщению пресс-службы, документом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства людям, претендующими на посты на госслужбе или в органах местного самоуправления.
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Зеленский во время инаугурации в мае заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, а также пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую страну.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
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