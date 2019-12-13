Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T10:49+0300
https://ria.ru/20191213/1562343982.html
Совет законодателей обсудит качество медпомощи и защиту прав пациентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

Совет законодателей обсудит качество медпомощи и защиту прав пациентов

10:49 13.12.2019
58
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Совет законодателей при парламенте РФ на заседании в понедельник, 16 декабря, обсудит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также защиты прав пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
"Шестнадцатого декабря в Доме союзов состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации, в котором примет участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Основной темой мероприятия станет качество и доступность медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов", - говорится в сообщении.
На месте преступления в Ишеевке
6 декабря, 08:00
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Также чуть ранее в этот же день пройдет заседание президиума Совета, на котором парламентарии обсудят проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизм информирования граждан о мерах социальной поддержки, результаты работы в текущем году и планы на следующий. Кроме того, 17 декабря состоится семинар для руководителей заксобраний регионов.
"В работе Совета законодателей также примут участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы профильных комитетов палат Федерального собрания и председатели законодательных собраний регионов, представители профильных министерств и ведомств", - добавляется в сообщении.
Стоматология
11 декабря, 12:00
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка
Совет законодателей при Федеральном собрании – совещательный и консультативный орган при обеих палатах парламента, учрежден в мае 2012 года. В его состав входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы профильных комитетов, председатели законодательных органов госвласти в регионах, ответственные секретари Совета законодателей РФ с правом совещательного голоса.
020101
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский рассказал, почему не может вести телеграм-канал
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
Рыбная деревня, Калининград
Калининградским чиновникам рекомендовали не уезжать на каникулы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки губернатора
Ёлочная игрушка на Новогодней ёлке на Соборной площади Кремля в Москве
На Сахалине 31 декабря объявили выходным днем
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский прокомментировал проект об упрощении возрастной маркировки
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский отметил высокий профессионализм российских СМИ
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге участника свадебного кортежа подозревают в стрельбе
Статуя Фемиды в суде
"Мосгортранс" отсудил 657 тысяч рублей у организаторов акции 3 августа
Михаил Каабак
Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат ГД: британцы проигнорировали вбросы о "русском следе" в Brexit
Пассажирский поезд
Объединение пассажиров выступило против создания курилок в поездах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
Лента новостейМолния