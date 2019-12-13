Совет законодателей обсудит качество медпомощи и защиту прав пациентов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Совет законодателей при парламенте РФ на заседании в понедельник, 16 декабря, обсудит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также защиты прав пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе Совет законодателей при парламенте РФ на заседании в понедельник, 16 декабря, обсудит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также защиты прав пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы

"Шестнадцатого декабря в Доме союзов состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации, в котором примет участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Основной темой мероприятия станет качество и доступность медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов", - говорится в сообщении.

Также чуть ранее в этот же день пройдет заседание президиума Совета, на котором парламентарии обсудят проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизм информирования граждан о мерах социальной поддержки, результаты работы в текущем году и планы на следующий. Кроме того, 17 декабря состоится семинар для руководителей заксобраний регионов.

"В работе Совета законодателей также примут участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы профильных комитетов палат Федерального собрания и председатели законодательных собраний регионов, представители профильных министерств и ведомств", - добавляется в сообщении.