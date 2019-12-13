Джонсон пообещал вывести Великобританию из Евросоюза к 31 января

По итогам прошедших в четверг выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit.

"Мы сделали это. Мы добились этого. Наступил новый рассвет нового дня. Я никогда не буду принимать вашу поддержку как должное. Я принимаю ее как кредит доверия", - сказал Джонсон в своей победной речи.