Джонсон пообещал вывести Великобританию из Евросоюза к 31 января

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал избирателям увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения и обеспечить Brexit без всяких "но" и "если".
По итогам прошедших в четверг выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit.
"Мы сделали это. Мы добились этого. Наступил новый рассвет нового дня. Я никогда не буду принимать вашу поддержку как должное. Я принимаю ее как кредит доверия", - сказал Джонсон в своей победной речи.
"С этим мандатом мы, наконец, сможем осуществить Brexit. Мы выйдем из ЕС 31 января. Никаких "если", никаких "но", - сказал он.
"Давайте осуществим Brexit, но сначала давайте, друзья, позавтракаем", - добавил он.
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