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Мединский призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирке
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РИА Новости

Мединский призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирке

10:46 13.12.2019 (обновлено: 12:07 13.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлон во время выступления на арене цирка
Слон во время выступления на арене цирка
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Слон во время выступления на арене цирка. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Цирковой жанр постоянно меняется вслед за изменением аудитории, но говорить о запрете выступлений с животными пока преждевременно; необходимо следить за ужесточением требований к их содержанию, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Первого января 2020 года вступают в силу положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий.
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Отвечая на вопрос агентства, не прошли ли времена цирка с животными, Мединский отметил, что, как министр культуры, не может давать оценок, поскольку их могут воспринять как руководство к действию.
"Думаю, что время покажет... Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить. Росчерком пера запрещать выступление тех или иных животных в цирке преждевременно", - сказал министр.
Он подчеркнул, что цирк постоянно развивается, он меняется вслед за изменениями аудитории. "Многие вещи, которые нам сегодня кажутся дикими, были естественны для цирка несколько столетий назад", - пояснил собеседник агентства.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".
Читайте полный текст интервью с Владимиром Мединским>>
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КультураРоссельхознадзорВладимир МединскийРоссия
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