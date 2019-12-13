Мединский призвал ужесточать требования к содержанию животных в цирке

Слон во время выступления на арене цирка. Архивное фото

Слон во время выступления на арене цирка

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Цирковой жанр постоянно меняется вслед за изменением аудитории, но говорить о запрете выступлений с животными пока преждевременно; необходимо следить за ужесточением требований к их содержанию, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Цирковой жанр постоянно меняется вслед за изменением аудитории, но говорить о запрете выступлений с животными пока преждевременно; необходимо следить за ужесточением требований к их содержанию, сказал в интервью РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский

Первого января 2020 года вступают в силу положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий.

Отвечая на вопрос агентства, не прошли ли времена цирка с животными, Мединский отметил, что, как министр культуры, не может давать оценок, поскольку их могут воспринять как руководство к действию.

"Думаю, что время покажет... Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить. Росчерком пера запрещать выступление тех или иных животных в цирке преждевременно", - сказал министр.

Он подчеркнул, что цирк постоянно развивается, он меняется вслед за изменениями аудитории. "Многие вещи, которые нам сегодня кажутся дикими, были естественны для цирка несколько столетий назад", - пояснил собеседник агентства.