Экс-сослуживец рассказал об обвиняемых в убийстве Шеремета

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвиняемый в Обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко проходил спецподготовку в том числе по минно-взрывному делу, и попал под очарование романтикой спецслужб настолько, что даже написал неофициальный гимн украинских ССО, рассказал РИА Новости его бывший сослуживец, командир группы специальной разведки Александр Мединский. Кроме того, некоторые из тех, кого обвиняют вместе с ним, известны своим радикализмом.

Как рассказал Мединский, он встречался с Антоненко в зоне спецоперации в Донбассе , а также на одном из полигонов, где тренируются силы спецопераций. Сначала Антоненко приезжал в Донбасс волонтером.

"(Встречал) в армии, когда служил на фронте. Я точно помню, я видел его на подготовке под Кировоградом. Там минно-взрывная подготовка, стрелковая, гранатомет", - вспоминает Мединский.

Отвечая на вопрос, может ли он поверить в предъявленные следствием обвинения, собеседник агентства сказал: "Вполне мог, потому что и доступ был к взрывчатке - вывози все, что хочешь".

"Занятия по этой теме проводили, круг знакомств и увлечения. Теоретически все это возможно. Но до суда я никого виновным не признаю. Но я не думаю, что Riffmaster (псевдоним Антоненко - Прим. ред.) - киллер за деньги. Ну не видится он мне таким… Вполне возможно, его на это кто-то надоумил. Для того, чтобы свой статус повысить, войти в этот коллектив. В его представлении это было престижно, он всем этим бредил", - отметил Мединский.

Он напомнил, что Антоненко, известный также как музыкант, написал неофициальный гимн украинских ССО - песню "Тихо прийшов, тихо пiшов" ("Тихо пришел, тихо пошел").

"Он очень был очарован этим всем, плюс проходил подготовку (в силах спецопераций - Прим. ред.) у нас в 2015 году. Он для нас гимн сочинил. Он романтизировал это все и был очарован, был энтузиастом этого дела. Я вполне предполагаю, что получив специальную подготовку у нас, он вполне мог", - рассуждает Мединский.

"Я знаю, что в наших структурах была такая программа по ликвидации политически ненадежных и прочих, хотя я не представляю, за что могли Шеремета убить", - отметил он.

Он напомнил также, что некоторые из подозреваемых вместе с Антоненко волонтеров известны своим радикализмом. Он привел в качестве примеров Юлию Кузьменко (позывной "Лиса") и чету бывших участников военной операции в Донбассе Владислава (позывной "Буча") и Ирину Грищенко (позывной "Пума").

"Они представители "Правого сектора"*, люди достаточно известные. Кстати, это ошибка считать, что волонтеры - люди сугубо мирные, которые только возят гуманитарку и медикаменты. Нет, многие из них гордятся контузиями, а из зоны спецоперации вывозили оружие и готовились "брать власть", - рассказал Мединский.

Независимо от причастности сил спецопераций и лично Антоненко к убийству Шеремета, Мединский считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков использует это дело в политических целях.

"Пока был Порошенко, этот вопрос не педалировался, но после его ухода Аваков фактически расправляется с конкурентами из ССО. Это не значит невиновность Антоненко, это просто значит, что делу дали ход. Копают под командующего - Лунева (генерал-лейтенант ВСУ, командир ССО Игорь Лунев - Прим. ред.). Снижают чрезмерное влияние военных в стране. Их президент не контролирует на данный момент", - считает Мединский.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе - сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и чета бывших участников военной операции в Донбассе Владислав и Ирина Грищенко. По версии следствия, целью убийства Шеремета была "дестабилизация ситуации в стране".

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе, на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".