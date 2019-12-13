Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии

"Консервативная партия представила очень внятную повестку дня. Она была очень четкой, в отличие от лейбористской... У лейбористов была очень непонятная позиция в отношении Brexit, они хотели еще продолжать переговоры, еще передоговариваться. И вот это то, чего не хочет никто - ни те, кто хотят выйти, ни те, кто не хотят выйти. Вот эта история с тем, что давайте еще подождем, и пусть еще будет неопределенность, этого не хочет никто, и это не поддержало британское население", - сказала эксперт.