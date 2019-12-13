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Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии

10:18 13.12.2019
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© NIKLAS HALLE'NЛондон
Лондон
© NIKLAS HALLE'N
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Консервативная партия одержала победу на внеочередных всеобщих выборах в Великобритании, потому что представила четкую программу, лейбористы же провалились из-за своей непонятной позиции по Brexit, считает руководитель центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто. По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
09:55Сказано в эфире
Джонсон побеждает в Великобритании. Куда он поведет страну?На выборах в Великобритании лидируют консерваторы. Свое мнение о том, как это отразится на отношениях Лондона с ЕС, высказали эксперты, которые прокомментировали ситуацию в эфире радио Sputnik.
"Консервативная партия представила очень внятную повестку дня. Она была очень четкой, в отличие от лейбористской... У лейбористов была очень непонятная позиция в отношении Brexit, они хотели еще продолжать переговоры, еще передоговариваться. И вот это то, чего не хочет никто - ни те, кто хотят выйти, ни те, кто не хотят выйти. Вот эта история с тем, что давайте еще подождем, и пусть еще будет неопределенность, этого не хочет никто, и это не поддержало британское население", - сказала эксперт.
Бабынина отметила, что если говорить про некоторые внутренние предложения, то лейбористы представили очень левую повестку. "В силу того, что сам Джереми Корбин, в общем, левый политик, он левее, чем основная часть и Лейбористкой партии, и, как мы сейчас это видим, избирателей лейбористской партии. Соответственно, эту очень левую повестку лейбористов не поддержали", - сказала она.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
07:59
Борис Джонсон заявил, что тори поведут Британию к Brexit
Эксперт добавила, что победа консерваторов во многом обусловлена поражением лейбористов.
Как считает Бабынина, есть стопроцентная вероятность того, что теперь Brexit состоится, можно полагать, что новый британский парламент ратифицирует сделку с ЕС.
"Выход Великобритании из ЕС, видимо, состоится. Консерваторы имеют устойчивое комфортное большинство, и даже если в партии есть кто-то, кто настроен менее радикально, чем Борис Джонсон, в принципе такого возмущения политикой, как это было в предыдущем парламенте, не будет", - заключила эксперт.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжереми КорбинБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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