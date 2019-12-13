Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Консервативная партия одержала победу на внеочередных всеобщих выборах в Великобритании, потому что представила четкую программу, лейбористы же провалились из-за своей непонятной позиции по Brexit, считает руководитель центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто. По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.
"Консервативная партия представила очень внятную повестку дня. Она была очень четкой, в отличие от лейбористской... У лейбористов была очень непонятная позиция в отношении Brexit, они хотели еще продолжать переговоры, еще передоговариваться. И вот это то, чего не хочет никто - ни те, кто хотят выйти, ни те, кто не хотят выйти. Вот эта история с тем, что давайте еще подождем, и пусть еще будет неопределенность, этого не хочет никто, и это не поддержало британское население", - сказала эксперт.
Бабынина отметила, что если говорить про некоторые внутренние предложения, то лейбористы представили очень левую повестку. "В силу того, что сам Джереми Корбин, в общем, левый политик, он левее, чем основная часть и Лейбористкой партии, и, как мы сейчас это видим, избирателей лейбористской партии. Соответственно, эту очень левую повестку лейбористов не поддержали", - сказала она.
Эксперт добавила, что победа консерваторов во многом обусловлена поражением лейбористов.
Как считает Бабынина, есть стопроцентная вероятность того, что теперь Brexit состоится, можно полагать, что новый британский парламент ратифицирует сделку с ЕС.
"Выход Великобритании из ЕС, видимо, состоится. Консерваторы имеют устойчивое комфортное большинство, и даже если в партии есть кто-то, кто настроен менее радикально, чем Борис Джонсон, в принципе такого возмущения политикой, как это было в предыдущем парламенте, не будет", - заключила эксперт.