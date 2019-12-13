В Москве шесть школ и три суда проверят после сообщений о минировании

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волна анонимных "минирований" продолжилась в Москве в пятницу – сообщения с угрозами взрыва уже получили шесть школ и три районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 09.50 анонимные сообщения поступили в адрес шести школ и трех судов", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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