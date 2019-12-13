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В Москве шесть школ и три суда проверят после сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве шесть школ и три суда проверят после сообщений о минировании

10:09 13.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волна анонимных "минирований" продолжилась в Москве в пятницу – сообщения с угрозами взрыва уже получили шесть школ и три районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 09.50 анонимные сообщения поступили в адрес шести школ и трех судов", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Полицейский
Вчера, 14:10
В семи районах Петербурга "заминировали" школы
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