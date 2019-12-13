В Госдуме назвали продление ЕС санкций против России абсурдным

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Продление Продление Евросоюзом санкций в отношении России по причине невыполнения страной минских договоренностей абсурдно, для Европы это будет потеря миллиардов евро, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России. По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".

"Продление Евросоюзом экономических санкций против России, увязанное с выполнением минских соглашений, выглядит абсурдным, поскольку не Россия, а украинская сторона официально заявляет о стремлении пересмотреть эти договоренности", - сказала Панина РИА Новости.

Она добавила, что для Европы продление санкций против России - это не только потерянные миллиарды евро, но и еще один шаг к утрате внешнеполитической самостоятельности, "сделанный под американским диктатом".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.