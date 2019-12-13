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В Госдуме назвали продление ЕС санкций против России абсурдным
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РИА Новости

В Госдуме назвали продление ЕС санкций против России абсурдным

09:51 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Продление Евросоюзом санкций в отношении России по причине невыполнения страной минских договоренностей абсурдно, для Европы это будет потеря миллиардов евро, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России. По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
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"Продление Евросоюзом экономических санкций против России, увязанное с выполнением минских соглашений, выглядит абсурдным, поскольку не Россия, а украинская сторона официально заявляет о стремлении пересмотреть эти договоренности", - сказала Панина РИА Новости.
Она добавила, что для Европы продление санкций против России - это не только потерянные миллиарды евро, но и еще один шаг к утрате внешнеполитической самостоятельности, "сделанный под американским диктатом".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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