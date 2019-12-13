Выплаты клиентам Кранбанка начнутся не позднее 27 декабря

"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кранбанк", а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у Кранбанка . Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.