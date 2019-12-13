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Выплаты клиентам Кранбанка начнутся не позднее 27 декабря
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РИА Новости

Выплаты клиентам Кранбанка начнутся не позднее 27 декабря

09:37 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Кранбанка (город Иваново), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 27 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Кранбанк", а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у Кранбанка. Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря банк занимал 204-е место в банковской системе РФ.
Отзывы лицензий у банков России
6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Центральный Банк РФИвановоРоссияЭкономика
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