ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Кранбанк: допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов", - говорится в сообщении регулятора.

Подробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.

Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию Подробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.

Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.