ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Кранбанк: допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов", - говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Кранбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря банк занимал 204-е место в банковской системе РФ.