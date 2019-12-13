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ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

09:13 13.12.2019 (обновлено: 09:28 13.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка (город Иваново), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Кранбанк: допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов", - говорится в сообщении регулятора.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Кранбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря банк занимал 204-е место в банковской системе РФ.
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6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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