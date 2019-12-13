Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T09:20+0300
https://ria.ru/20191213/1562340939.html
Жители Приамурья прокомментировали "ремонт" электроопоры пластырем
https://cdn22.img.ria.ru/images/156234/08/1562340834_0:55:780:494_1036x0_80_0_0_2c244c5ce1c1c1dfae59bbd821e65c61.jpg
РИА Новости

Жители Приамурья прокомментировали "ремонт" электроопоры пластырем

09:20 13.12.2019
325
© Фото : аккаунт zvestnik в InstagramПоврежденная электроопора в городе Зея Амурской области
Поврежденная электроопора в городе Зея Амурской области
© Фото : аккаунт zvestnik в Instagram
Поврежденная электроопора в городе Зея Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Поврежденную электроопору в городе Зея Амурской области "отремонтировали" с помощью изоленты и лейкопластыря, фото необычного "ремонта" опубликовали Instagram-паблики, электросетевая компания ответила, что опора будет заменена уже в пятницу.
Трещины на бетонной опоре обмотаны черной изолентой и "зафиксированы" лейкопластырем.
Интернет-пользователи в пабликах zvestnik и skaner28 шутят в комментариях, что столб теперь "как новенький", советуют приложить к повреждениям подорожник и воспользоваться зеленкой.
Аварийная конструкция находится рядом с одной из школ Зеи. На снимок отреагировали "Амурские электрические сети".
"На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование. Сегодня отключат ВЛ 6кВ и проведут работы", - сообщила организация.
0150030
Обсудить 2
Амурская областьЗея (город)Общество
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Полиция
На юго-западе Москвы неизвестные расстреляли и ограбили такси
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Пожар с жертвами Алтайский край
На Алтае проверят многодетные семьи после пожара с шестью жертвами
Таракан
В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Вид на Ялту
В Крыму заявили о необходимости изменения отношений России и Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
Лента новостейМолния