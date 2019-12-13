Жители Приамурья прокомментировали "ремонт" электроопоры пластырем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Поврежденную электроопору в городе Зея Амурской области "отремонтировали" с помощью изоленты и лейкопластыря, фото необычного "ремонта" опубликовали Instagram-паблики, электросетевая компания ответила, что опора будет заменена уже в пятницу.
Трещины на бетонной опоре обмотаны черной изолентой и "зафиксированы" лейкопластырем.
Аварийная конструкция находится рядом с одной из школ Зеи. На снимок отреагировали "Амурские электрические сети".
"На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование. Сегодня отключат ВЛ 6кВ и проведут работы", - сообщила организация.