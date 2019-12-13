Жители Приамурья прокомментировали "ремонт" электроопоры пластырем

Публикация от Новости: Зея и Зейский район (@zvestnik) 12 Дек 2019 в 12:11 PST

Аварийная конструкция находится рядом с одной из школ Зеи. На снимок отреагировали "Амурские электрические сети".

"На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование. Сегодня отключат ВЛ 6кВ и проведут работы", - сообщила организация.