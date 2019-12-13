Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T10:11+0300
https://ria.ru/20191213/1562340413.html
В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

08:54 13.12.2019 (обновлено: 10:11 13.12.2019)
1317
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть в аспирантуру обязательную защиту диссертаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Интеграция образовательной и научной (научно- исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научно- технической политике", - говорится в проекте закона.
Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов
8 февраля, 11:54
Защита диссертации в аспирантуре должна быть обязательной, заявил глава ВАК
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время программы аспирантуры (адъюнктуры), имеющие государственную аккредитацию, больше направлены на освоение образовательной программы, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением N842", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что порядок проведения итоговой аттестации будет установлен министерством науки и высшего образования в Российской Федерации.
Обучение студентов
6 июня, 15:38
В Госдуме предложили включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру
Законопроектом также предусматривается возможность защиты диссертации до истечения срока завершения обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры). Помимо этого, проектом установлены и положения, позволяющие защитить диссертацию и после завершения обучения.
Законопроектом также предлагается отказаться от проведения государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и заменить государственную итоговую аттестацию на итоговую аттестацию, усилив научную составляющую подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
820003
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеГосдума РФПравительство РФОбщество
Рекомендуем
Сергей Калашников
В Совфеде прокомментировали предложение увеличить штрафы для бизнеса
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Трудовая книжка
Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
Международная космическая станция
Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Будущие инженеры представят проекты цифровизации Дальнего Востока
Вид на Ялту
В Крыму заявили о необходимости изменения отношений России и Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Люди гуляют по набережной
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Сотрудник полиции
В Нижнем Новгороде завели дело за "истязание соседей" конским ржанием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
Лента новостейМолния