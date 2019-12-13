В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть в аспирантуру обязательную защиту диссертаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Интеграция образовательной и научной (научно- исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научно- технической политике", - говорится в проекте закона.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время программы аспирантуры (адъюнктуры), имеющие государственную аккредитацию, больше направлены на освоение образовательной программы, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением N842", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что порядок проведения итоговой аттестации будет установлен министерством науки и высшего образования в Российской Федерации.

Законопроектом также предусматривается возможность защиты диссертации до истечения срока завершения обучения по программе аспирантуры (адъюнктуры). Помимо этого, проектом установлены и положения, позволяющие защитить диссертацию и после завершения обучения.