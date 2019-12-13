Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде мороси и снега ожидают Облачная погода, небольшие осадки в виде мороси и снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице - до двух градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды " Фобос " Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем преимущественно облачную погоду, местами возможны небольшие осадки. Это может быть либо морось, либо ближе к вечеру снежок может покружить, но об образовании снежного покрова речь не идёт. Вечером гололедица", - сказал Синенков.

Он отметил, что максимальная температура днём в столице ноль - плюс два. По области от минус одного до плюс трех.