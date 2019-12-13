Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

"Сегодня мы ожидаем преимущественно облачную погоду, местами возможны небольшие осадки. Это может быть либо морось, либо ближе к вечеру снежок может покружить, но об образовании снежного покрова речь не идёт. Вечером гололедица", - сказал Синенков.
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Он отметил, что максимальная температура днём в столице ноль - плюс два. По области от минус одного до плюс трех.
Метеоролог также добавил, что ветер южный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба.
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