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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:07 13.12.2019 (обновлено: 08:09 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка гуляет в парке Музеон
Девушка гуляет в парке Музеон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка гуляет в парке Музеон. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде мороси и снега ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице - до двух градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем преимущественно облачную погоду, местами возможны небольшие осадки. Это может быть либо морось, либо ближе к вечеру снежок может покружить, но об образовании снежного покрова речь не идёт. Вечером гололедица", - сказал Синенков.
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Он отметил, что максимальная температура днём в столице ноль - плюс два. По области от минус одного до плюс трех.
Метеоролог также добавил, что ветер южный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба.
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