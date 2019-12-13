В Крыму заявили о необходимости изменения отношений России и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Отношения между Отношения между Россией Украиной ждут перемены, так как украинское государство показало неспособность существовать в рамках антироссийского курса, заявил вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы придем к объективной необходимости того, что отношения с Украиной будут меняться. Украина показывает, что она не может нормально существовать во вражде с Россией и сама с собой", - сказал РИА Новости Мурадов.

Кроме того, по его словам, международная политическая ситуация складывается таким образом, что в скором времени изменится оценка событий "евромайдана" на Украине.

"В мировой политике идут новые тенденции. Объективная оценка "майдана" все больше выходит на свет. Появляются очень серьезные материалы на самой Украине. Это доказательство того, что ситуация вокруг оценки "майдана" именно как госпереворота будет меняться", - сказал Мурадов.

По его словам, огласка правды о "майдане" выгодна президенту Украины, так как дает ему козырь в противостоянии с националистами, а также президенту США в его предвыборной борьбе с Демократической партией, при которой был организован госпереворот.