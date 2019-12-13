Аваков заявил, что следствие "видит" инициаторов убийства Шеремета

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие "видит" людей, которые инициировали убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве.
В четверг Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Как заявил глава Нацполиции Евгений Коваль, основной версией убийства следствие считает "дестабилизацию социально-политической ситуации в стране".
"У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей. В том числе мы видим людей, которые инициировали это преступление. К сожалению, я не все могу сказать, что нам известно. И вообще на брифинге сегодня было едва ли 5-10% информационных фактов, которые мы можем изложить", - сказал Аваков в четверг в программе "Право на власть" на канале "1+1".
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".