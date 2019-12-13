Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T10:22+0300
https://ria.ru/20191213/1562338163.html
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a4a845af13400940e54f40c0cb45c464.jpg
РИА Новости

Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией

05:13 13.12.2019 (обновлено: 10:22 13.12.2019)
29075
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия значительно сокращает транзит через латвийские порты из-за риторики Риги в адрес Москвы, заявил бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс в интервью Baltnews.lv.
По словам политика, возврат российских грузов возможен, однако в ближайшие годы прогнозируется противоположная ситуация.
"Думаю, при нынешних обстоятельствах, риторике, действиях, которые предпринимаются, мы видим только сокращение транзита. Теоретически все возможно, но практически в ближайшие годы я вижу только ухудшение ситуации", — отметил Матисс.
Экс-министр подчеркнул, что при таком положении Латвия может потерять транзит как сектор экономики.
Вид на город Вильнюс
16 ноября, 08:00
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
"Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит. Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно", — добавил он.
Политик предположил, что Белоруссия могла бы стать альтернативой России в этом вопросе, однако возможности Риги и с этой страной ограничены.
"У Латвии нет границы с Китаем, нет границы с Казахстаном или с Узбекистаном, где тоже грузы есть. Не вижу возможностей, как можно заменить ушедший транзит. Если мы закрываем это дело, то мы закрываем целую отрасль в стране — то есть транзит. Все закончится", — заключил Матисс.
Ранее бывший министр уже говорил о негативных экономических последствиях "агрессивности" Латвии в адрес России. По мнению Матисса, Риге следует сотрудничать с Москвой, причем не только в экономическом плане, но и в политическом.
Шпроты
4 апреля, 04:00
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
51512571043
Обсудить 12
Анрийс МатиссЛатвияБелоруссияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
По моему даже шпроты в Балтике уже давно всё поняли.
13 декабря, 07:06
ЛКЛысый Кучерявый
6131000
Даже до эстонцев дошло раньше...
13 декабря, 07:13
ssamvd
5080000
Рекомендуем
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Губернатор Поморья заявил, что за восемь лет стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями
Лента новостейМолния