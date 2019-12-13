В российских поездах предложили создать курилки

"Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков", – пояснила Беклемищева.

"Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих", – отметила эксперт.