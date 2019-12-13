В российских поездах предложили создать курилки

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила не ограничиваться возвращением курилок в аэропорты и создать специальные места для курения в поездах дальнего следования. Об этом сообщает RT.
"Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков", – пояснила Беклемищева.
При этом она поддержала принятие Госдумой закона о возвращении курилок в здания аэропортов.
"Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих", – отметила эксперт.
Ранее автор инициативы, депутат Сергей Боярский заявил, что цель законопроекта – вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.