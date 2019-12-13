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В российских поездах предложили создать курилки
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РИА Новости

В российских поездах предложили создать курилки

05:00 13.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила не ограничиваться возвращением курилок в аэропорты и создать специальные места для курения в поездах дальнего следования. Об этом сообщает RT.
"Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков", – пояснила Беклемищева.
При этом она поддержала принятие Госдумой закона о возвращении курилок в здания аэропортов.
"Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих", – отметила эксперт.
Ранее автор инициативы, депутат Сергей Боярский заявил, что цель законопроекта – вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
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