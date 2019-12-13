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2019-12-13T10:54+0300
https://ria.ru/20191213/1562337848.html
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
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РИА Новости

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

04:10 13.12.2019 (обновлено: 10:54 13.12.2019)
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
По мнению бывшего главы украинской дипломатии, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа. При этом, добавил экс-министр, некоторые среди киевских властей не исключают такой вариант.
Также, отметил Климкин, Киев может пойти на замораживание конфликта с прекращением огня, однако в таком случае для Украины будет закрыт путь в Евросоюз и НАТО.
Последним вариантом бывший глава МИД назвал "борьбу до победы". Недостатком этого решения Климкин считает маловероятность его поддержки в обществе, которое хочет прекращения боевых действий, но не хочет для этого идти на компромиссы.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Зеленский рассказал о "последнем плане" по урегулированию в Донбассе
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныНАТОЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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Не уйти под власть России, а вернуться в Россию вслед за Крымом. Малороссия, Новороссия...
13 декабря, 05:05
Владимир Ф. Быченков
25952006
Обратите внимание на украинских спикеров. Все их разговоры только о территориях и ни слова про людей.
13 декабря, 06:14
Igor Kuznetcov
16902300
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