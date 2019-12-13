Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
По мнению бывшего главы украинской дипломатии, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа. При этом, добавил экс-министр, некоторые среди киевских властей не исключают такой вариант.
Также, отметил Климкин, Киев может пойти на замораживание конфликта с прекращением огня, однако в таком случае для Украины будет закрыт путь в Евросоюз и НАТО.
Последним вариантом бывший глава МИД назвал "борьбу до победы". Недостатком этого решения Климкин считает маловероятность его поддержки в обществе, которое хочет прекращения боевых действий, но не хочет для этого идти на компромиссы.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.