ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам

"Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией о делимитации морских юрисдикций в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств", - говорится в заявлении.