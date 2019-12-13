ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам

БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств и не может иметь для них правовых последствий, говорится в одобренном в пятницу заявлении саммита ЕС.
"Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией о делимитации морских юрисдикций в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "Евросовет недвусмысленно подтверждает свою солидарность с Грецией и Кипром в отношении этих действий Турции".
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.
Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том, что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.