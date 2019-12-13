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Эксперт оценил значение победы Джонсона для экономики Великобритании
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РИА Новости

Эксперт оценил значение победы Джонсона для экономики Великобритании

03:10 13.12.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Победа Бориса Джонсона и определенность по Brexit для экономики и рынка Британии лучше, чем лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и продолжающаяся неопределенность по выходу страны из ЕС. Такое мнение участников финансовых рынков озвучила глава кафедры Европейских институтов Лондонской школы экономики (LSE) Сара Хоболт.
"Джонсон - плохо, но Корбин был бы еще хуже, так считают участники финансового рынка", - сказала она, выступая на LSE Elections Night Party 2019 сразу после объявления первых результатов exit poll парламентских выборов.
Британский фунт отреагировал на предварительные результаты выборов резким ростом, укрепившись более чем на 2% к доллару, что является самым высоким показателем за последние 19 месяцев.
По словам Холбот, рынки устали от неопределенности, поэтому положительно восприняли предварительную победу Джонсона и консерваторов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
01:55
Джонсон прокомментировал данные exit poll, предсказывающие победу тори
По данным exit poll национальных СМИ Британии, правящая Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
Здание парламента Великобритании в Лондоне
02:13
Большинство в парламенте позволит провести Brexit, заявили тори
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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