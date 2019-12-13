Эксперт оценил значение победы Джонсона для экономики Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Победа Победа Бориса Джонсона и определенность по Brexit для экономики и рынка Британии лучше, чем лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и продолжающаяся неопределенность по выходу страны из ЕС. Такое мнение участников финансовых рынков озвучила глава кафедры Европейских институтов Лондонской школы экономики (LSE) Сара Хоболт.

"Джонсон - плохо, но Корбин был бы еще хуже, так считают участники финансового рынка", - сказала она, выступая на LSE Elections Night Party 2019 сразу после объявления первых результатов exit poll парламентских выборов.

Британский фунт отреагировал на предварительные результаты выборов резким ростом, укрепившись более чем на 2% к доллару, что является самым высоким показателем за последние 19 месяцев.

По словам Холбот, рынки устали от неопределенности, поэтому положительно восприняли предварительную победу Джонсона и консерваторов.

По данным exit poll национальных СМИ Британии, правящая Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.