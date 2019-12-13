Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений

"Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью", – отметил Пушков.

По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы).