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Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений
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РИА Новости

Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений

03:10 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
По его мнению, эти действия могут стать роковыми для процесса деэскалации конфликта на востоке Украины.

"Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью", – отметил Пушков.

Сенатор уверен, что нынешнее состояние границы является "гарантией мирного урегулирования конфликта на Донбассе и безопасности людей".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 23:44
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.
По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы).
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
16931038
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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