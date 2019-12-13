Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
По его мнению, эти действия могут стать роковыми для процесса деэскалации конфликта на востоке Украины.
"Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью", – отметил Пушков.
Сенатор уверен, что нынешнее состояние границы является "гарантией мирного урегулирования конфликта на Донбассе и безопасности людей".
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.
По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы).
9 декабря, 21:34Минские соглашения