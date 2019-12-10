Путин заявил о риске второй "Сребреницы" в Донбассе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками. Об этом он заявил на встрече членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования. Это одна из проблем, она, конечно, носит политический характер", - отметил глава государства.

Путин уже предупреждал о риске возникновения резни в Донбассе в 2017 году. Он говорил, что сдерживающим фактором выступают военные милицейские формирования.