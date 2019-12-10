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2019-12-10T20:47+0300
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Путин заявил о риске второй "Сребреницы" в Донбассе
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РИА Новости

Путин заявил о риске второй "Сребреницы" в Донбассе

17:49 10.12.2019 (обновлено: 20:47 10.12.2019)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками. Об этом он заявил на встрече членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования. Это одна из проблем, она, конечно, носит политический характер", - отметил глава государства.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
22 ноября 2017, 14:01
Генерала Младича признали виновным в геноциде мусульман в Сребренице
Путин уже предупреждал о риске возникновения резни в Донбассе в 2017 году. Он говорил, что сдерживающим фактором выступают военные милицейские формирования.
По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.
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ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина
Популярные комментарии
Да ни кто в ДНР ЛНР не даст Украине взять контроль над границей даже если договорятся, после выборов границу будет охранять милиция ДНР и ЛНР, иначе все Донбассцы будут стоять до последнего.
10 декабря, 18:16
Андрей Северов
95400012
так поэтому они рвутся контролировать границу ,да еще предлагают до выборов, а потом кто выбирать то будет?кого не расстреляли?не посадили в тюрьму? Не при каких обстоятельствах контроль до принятия закона о самоопределении ДОНБАССА делать нельзя!правильно думает Путин, будет именно то что он и опасается
10 декабря, 19:33
Alexandr Borzyaev
6621008
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