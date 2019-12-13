Джонсон прокомментировал данные exit poll, предсказывающие победу тори

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на результаты exit poll, предсказывающего тори абсолютное большинство в парламенте, заявив: "мы живем в величайшей демократии в мире".
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
"Спасибо всем в нашей великой стране, кто голосовал, кто был волонтером, кто выступал в качестве кандидатов. Мы живем в величайшей демократии в мире", - заявил Джонсон в Twitter.
Глава МВД Прити Пател, в свою очередь, заявила, что настало время осуществить Brexit, что, если верить результатам exit poll, теперь консерваторам легко удастся сделать.
Согласно опросу, Консервативная партия получит 368 мест из 650.
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