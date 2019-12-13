Эксперты объяснили, кому из россиян грозит запрет на выезд из страны

Пассажиры проверяют свои документы после возврата билетов до Египта. Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург

© AP Photo / Dmitry Lovetsky Пассажиры проверяют свои документы после возврата билетов до Египта. Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Около полутора миллиона должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7–8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России. Об этом пишут " Около полутора миллиона должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7–8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России. Об этом пишут " Известия " со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ФССП, число невыездных по алиментам в ноябре составило 1,42 миллиона должников. В службе отметили, что наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, их трудно заставить исполнять свои обязанности, поскольку многие из них работают неофициально.

В НАПКА рассказали, что порядка 7–8 миллионам россиян, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка – 90 дней, грозит запрет на выезд из страны. Представитель ассоциации Павел Михмель объяснил сложившуюся ситуацию тем, что подавляющее большинство должников не платят за кредит по причине трудного финансового положения.

Кроме того, сейчас в территориальных органах ФССП находятся 13,1 миллиона исполнительных производств из-за неуплаты штрафов ГИБДД и 2,5 миллиона – по услугам ЖКХ. Должники также находятся в группе риска.