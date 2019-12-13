Эксперты объяснили, кому из россиян грозит запрет на выезд из страны

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Около полутора миллиона должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка 7–8 миллионов должников по кредитам могут попасть в список невыездных из России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным ФССП, число невыездных по алиментам в ноябре составило 1,42 миллиона должников. В службе отметили, что наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.
По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, их трудно заставить исполнять свои обязанности, поскольку многие из них работают неофициально.
В НАПКА рассказали, что порядка 7–8 миллионам россиян, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка – 90 дней, грозит запрет на выезд из страны. Представитель ассоциации Павел Михмель объяснил сложившуюся ситуацию тем, что подавляющее большинство должников не платят за кредит по причине трудного финансового положения.
Кроме того, сейчас в территориальных органах ФССП находятся 13,1 миллиона исполнительных производств из-за неуплаты штрафов ГИБДД и 2,5 миллиона – по услугам ЖКХ. Должники также находятся в группе риска.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что россияне, не оплачивающие штрафы ГИБДД, "принципиально не хотят платить и просто ждут, что долг сгорит по истечении двух лет". По словам профессора Высшей школы экономики Елены Шоминой, причиной неуплаты услуг ЖКХ является "равнодушие граждан", а также недооценка последствий таких действий.
13 февраля, 12:57Госдума отклонила проект об увеличении порога "невыездного" долга