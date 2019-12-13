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Зеленский опроверг сообщения о первом интервью российскому СМИ
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РИА Новости

Зеленский опроверг сообщения о первом интервью российскому СМИ

00:46 13.12.2019 (обновлено: 01:59 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а просто ответил одной из журналисток на вопрос в коридоре.
Ранее телеканал "Россия" сообщил, что Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
"Я не давал интервью телеканалу "Россия. Это было в Париже после "нормандской" встречи, было около 1.30 ночи, и одна журналистка меня что-то спросила в коридоре, я ей ответил. Такое вот интервью. Там просто было много журналистов с разных стран" - сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".
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