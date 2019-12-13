Зеленский опроверг сообщения о первом интервью российскому СМИ

КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а просто ответил одной из журналисток на вопрос в коридоре.
Ранее телеканал "Россия" сообщил, что Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
"Я не давал интервью телеканалу "Россия. Это было в Париже после "нормандской" встречи, было около 1.30 ночи, и одна журналистка меня что-то спросила в коридоре, я ей ответил. Такое вот интервью. Там просто было много журналистов с разных стран" - сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".