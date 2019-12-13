Зеленский рассказал о "последнем плане" по урегулированию в Донбассе

"Для меня этот план – последняя буква, последний план. Я не хотел бы, чтобы мы применяли именно этот план, потому что стена, откровенно, уже есть. Нам необходимо решать, как вернуть людей, их ментальность, ум, понимание, что они украинцы… Для меня это не вариант. Но, к сожалению, пять лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся", - сказал Зеленский в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".