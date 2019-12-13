Зеленский рассказал о "последнем плане" по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита" у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
"Для меня этот план – последняя буква, последний план. Я не хотел бы, чтобы мы применяли именно этот план, потому что стена, откровенно, уже есть. Нам необходимо решать, как вернуть людей, их ментальность, ум, понимание, что они украинцы… Для меня это не вариант. Но, к сожалению, пять лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся", - сказал Зеленский в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".
По его словам, если будет возведена стена, то в Донбассе будет "другая страна", соответственно, никаких социальных выплат с украинской стороны для тех граждан не будет.