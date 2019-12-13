Зеленский ответил на слова Путина про газ

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
В понедельник российский лидер по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Он также вновь напомнил о предложении поставлять газ на Украину напрямую — это снизит цену для потребителя на 25%.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал Зеленский, выступая в телепередаче "Право на власть" на канале "1+1".
Он также выразил уверенность в продлении контракта, и напомнил, что Киев настаивает на подписании договора на десять лет.
"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта. — Прим. ред.), переговоры будут продолжаться", — заявил Зеленский.
Он добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.
Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: "А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!"