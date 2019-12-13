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2019-12-13T08:48+0300
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Зеленский ответил на слова Путина про газ
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РИА Новости

Зеленский ответил на слова Путина про газ

00:27 13.12.2019 (обновлено: 08:48 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
В понедельник российский лидер по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит, процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Он также вновь напомнил о предложении поставлять газ на Украину напрямую — это снизит цену для потребителя на 25%.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", — сказал Зеленский, выступая в телепередаче "Право на власть" на канале "1+1".
Он также выразил уверенность в продлении контракта, и напомнил, что Киев настаивает на подписании договора на десять лет.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта. — Прим. ред.), переговоры будут продолжаться", — заявил Зеленский.

Он добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.
Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: "А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
Популярные комментарии
Надеюсь, не те врачи, к которым запись на 12-16 дней вперед) И чей это "наш крым"?
13 декабря, 00:57
ПСПетр Симонов
313022126
Вам это совершенно необходимо: ко всем врачам определенной и необходимой специальности существует во всем мире предварительная запись. Не надейтесь, это те самые специализированные врачи, которые лечат у пациентов "дать по усам". И это наш Крым. А теперь излагайте, без нерусско-нелепого "дать по усам", ваше видение очевидного.
13 декабря, 01:04
Б2Борисыч 2019
1261001416
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