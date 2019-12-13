Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

"Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины… Никакой резни… Мы другая власть, для нас главное - человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1" .

По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.