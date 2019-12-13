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2019-12-13T01:23+0300
https://ria.ru/20191213/1562336209.html
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
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РИА Новости

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

00:17 13.12.2019 (обновлено: 01:23 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.

"Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины… Никакой резни… Мы другая власть, для нас главное - человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".

По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Популярные комментарии
совсем дурак или прикидывается? 13000 убитых, зафиксированных ООН, это не резня?? В 21-м веке в центре Европы...
13 декабря, 00:29
Vosk Seyur
2200000
Будет резня, как в Сабре и Шатиле. Но Путин по молодости или по недомыслию приплёл туда сербов. Он ещё в тот день и в Ленина плюнул. Дзержинского нет - можно.
13 декабря, 00:23
vvab6
3000211
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