Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным

"Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно быстрая позиция. Война на Украине, к сожалению, это наша земля, наши люди. Это сильная позиция", - заявил Зеленский в четверг в эфире телеканала "1+1".