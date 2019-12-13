Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным

КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже понял, что начался диалог и стороны смогут договариваться по урегулированию в Донбассе.
Итогом первого за несколько лет "нормандского" саммита стало совместное коммюнике, кроме того лидеры России, Украины, Германии и Франции решили через четыре месяца собраться снова.
"Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно быстрая позиция. Война на Украине, к сожалению, это наша земля, наши люди. Это сильная позиция", - заявил Зеленский в четверг в эфире телеканала "1+1".
Он также сказал, что пожал руку Путину при встрече, потому что "без этого нельзя начать диалог".