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Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным
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РИА Новости

Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным

00:07 13.12.2019 (обновлено: 01:23 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже понял, что начался диалог и стороны смогут договариваться по урегулированию в Донбассе.
Итогом первого за несколько лет "нормандского" саммита стало совместное коммюнике, кроме того лидеры России, Украины, Германии и Франции решили через четыре месяца собраться снова.

"Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно быстрая позиция. Война на Украине, к сожалению, это наша земля, наши люди. Это сильная позиция", - заявил Зеленский в четверг в эфире телеканала "1+1".

Он также сказал, что пожал руку Путину при встрече, потому что "без этого нельзя начать диалог".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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