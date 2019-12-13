Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T12:04+0300
https://ria.ru/20191213/1562324694.html
"Рука Москвы" подтолкнула Джонсона к Brexit. Но еще не вывела
https://cdn23.img.ria.ru/images/156232/21/1562322159_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_e1dd044460fc14a5d8d8eea79ffed548.jpg
РИА Новости

"Рука Москвы" подтолкнула Джонсона к Brexit. Но еще не вывела

08:00 13.12.2019 (обновлено: 12:04 13.12.2019)
2357
© AFP 2019 / Pool/Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в последний день выборов в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в последний день выборов в Великобритании
© AFP 2019 / Pool/Ben Stansall
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы. Консервативная партия Бориса Джонсона, как и предсказывали социологи, получила большинство. Но это вовсе не конец сложного процесса, который тянется уже третий год. Если новый парламент утвердит сделку по Brexit, с 31 января страна заживет самостоятельно.

Утомленные избиратели

Британцы всегда называли себя политически активной нацией и очень этим гордились. Предвыборные кампании всегда были в центре общественного внимания. В день голосования очереди на избирательных участках выстраивались за несколько часов до открытия. Ни плохая погода, ни сложные жизненные обстоятельства не считались серьезным поводом остаться дома.
Нынешние выборы прошли как обычно. Те же очереди, те же разговоры о плохой погоде и кандидатах. Единственная особенность — всеобщая усталость.
Главный сатирический журнал Великобритании The Private Eye опубликовал карикатуру: толпа избирателей на участках и у всех на носу прищепки. Британцы шутку оценили: происходящее вызывает у них тоску, переходящую в отвращение.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Великобритании
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Досрочные парламентские выборы в Великобритании

Выборы за выборами

За последние три года это третье голосование по поводу Brexit. Предыдущие два определяли, стоит ли стране вообще выходить из ЕС и кто из политиков запустит этот процесс.
После одобрения развода с Брюсселем реализовывать его взялась Тереза Мэй. Но два года баталий в парламенте об условиях выхода из европейской семьи ни к чему не привели, и Мэй ушла в отставку. На посту лидера консерваторов и премьер-министра ее сменил Борис Джонсон.
В конце октября ему почти удалось согласовать обновленную сделку. Но утвердить ее не получилось из-за принципиальной позиции лейбористов. Назначить новые парламентские выборы и еще раз узнать, кого поддерживают избиратели — консерватора Джонсона с его сценарием Brexit или противника разрыва с ЕС, лейбориста Корбина, — стало единственным выходом.
Предвыборная кампания отличалась жесткостью, и кандидаты не жалели ни сил, ни средств, чтобы представить соперника в неприглядном свете. При этом если агитация Джонсона была сосредоточена в основном вокруг Brexit, то Корбин обещал избирателям в случае победы расширение социальных гарантий.
"Мы договоримся о торговом соглашении с Брюсселем и не будем продлевать переходный период после 2020 года. 31 января мы выйдем из Евросоюза. Великобритания не намерена участвовать ни в общем рынке ЕС, ни в Таможенном союзе", — обещал Джонсон.
"Придя к власти, мы договоримся с ЕС о новом разумном соглашении и вынесем его на всенародное голосование. Кроме того, мы увеличим расходы государства на здравоохранение и другие социальные гарантии", — вступал в полемику Корбин.
© AFP 2019 / Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
© AFP 2019 / Jessica Taylor
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне

"Великобритания — не Венесуэла"

Конкурентов объединяло одно: и те и другие призывали граждан обязательно прийти на выборы. В стране действует мажоритарная избирательная система: в парламент проходят претенденты, получившие простое большинство голосов. В результате явка оказалась достаточно высокой.
Социологи прогнозировали отставание партии Корбина примерно на десять процентов. Многим взгляды политика кажутся радикальными, а его предложения — опасными для страны. Так, в обещаниях лейбористов сделать бесплатным проезд на общественном транспорте гражданам до 25 лет, установить государственный контроль над электросетями, водоканалами, транспортными путями и почтой британцы увидели намек на попытку строительства социализма в стране.
"Великобритания — не Венесуэла. Социализм у нас не пройдет. Мы знаем, к чему Чавес и Мадуро привели свою страну, поэтому останемся приверженцами свободного рынка", — возмущались противники лейбористов.
© REUTERS / Hannah McKayЛидер Лейбористской партии Джереми Корбин с супругой перед избирательным участком в Лондоне, Великобритания
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин с супругой перед избирательным участком в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Hannah McKay
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин с супругой перед избирательным участком в Лондоне, Великобритания
Фигура Джонсона, впрочем, тоже вызывает у британцев много вопросов. Но его главный козырь — одобренная Брюсселем сделка о Brexit. От варианта Мэй он отличается отсутствием механизма backstop — главной загвоздки, которая не устраивала противников выхода из Евросоюза.
Механизм этот предполагал сохранить прозрачность границы между британской Северной Ирландией и членом ЕС — Республикой Ирландией. По новому плану Белфаст по-прежнему будет следовать некоторым таможенным и налоговым нормам единой Европы, но от других британских регионов этого не требуется. Джонсон заявил, что без него страна не вышла бы из этого североирландского капкана. Но с ним согласились не все.
"Жесткий Brexit Джонсона лишит британцев единого европейского рынка и нанесет удар по бизнесу, среднему классу и простым гражданам. Нужен новый референдум", — негодовали оппоненты консерваторов.
Еще одно обвинение, которое партии выдвигали друг против друга, — "тайное покровительство России". Лейбористы открыто заявили, что "рука Москвы" играла на стороне консерваторов. Те в свою очередь утверждали, что подобного рода информацию лейбористам могли "слить" только российские хакеры.
© REUTERS / Francois LenoirАкция противников Brexit в Брюсселе
Акция противников Brexit в Брюсселе
© REUTERS / Francois Lenoir
Акция противников Brexit в Брюсселе

Карт-бланш на выход

По результатам выборов большинство в парламенте получили консерваторы. Это означает, что премьер-министром Великобритании остается Джонсон. И теперь у него в руках карт-бланш на реализацию Brexit.
Премьер настроен решительно. Как и обещал, он планирует вывести страну до конца января из ЕС. Сейчас по условиям соглашения после развода с Европой у Лондона есть еще год, чтобы адаптироваться к жизни без Брюсселя. Джонсон уверен, что британцы отвыкнут от советов с континента намного раньше.
Пока консерваторы празднуют победу, простые британцы радуются, что следующие выборы состоятся не скоро. Однако не за горами 31 января — а значит, главный бой в парламенте за окончательное утверждение сделки по Brexit впереди.
15392300
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаСеверная ИрландияБорис ДжонсонТереза МэйКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия ВеликобританииЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Американские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
"Достанется всем": на что США потратят рекордный военный бюджет
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Вид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
Стало известно, за что в России не любят Запад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла
Вид на Ригу
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме Текст
Постельные сцены в кино: почему много в зарубежном и мало в российском
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Города мира. Лондон
Лейбористы по итогам выборов стремительно теряют места в парламенте
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Участники акции протеста возле здания администрации президента Украины в Киеве
Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
Лента новостейМолния