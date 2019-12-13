"Рука Москвы" подтолкнула Джонсона к Brexit. Но еще не вывела

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы. Консервативная партия Бориса Джонсона, как и предсказывали социологи, получила большинство. Но это вовсе не конец сложного процесса, который тянется уже третий год. Если новый парламент утвердит сделку по Brexit, с 31 января страна заживет самостоятельно.

Утомленные избиратели

Британцы всегда называли себя политически активной нацией и очень этим гордились. Предвыборные кампании всегда были в центре общественного внимания. В день голосования очереди на избирательных участках выстраивались за несколько часов до открытия. Ни плохая погода, ни сложные жизненные обстоятельства не считались серьезным поводом остаться дома.

Нынешние выборы прошли как обычно. Те же очереди, те же разговоры о плохой погоде и кандидатах. Единственная особенность — всеобщая усталость.

Главный сатирический журнал Великобритании The Private Eye опубликовал карикатуру: толпа избирателей на участках и у всех на носу прищепки. Британцы шутку оценили: происходящее вызывает у них тоску, переходящую в отвращение.

Выборы за выборами

За последние три года это третье голосование по поводу Brexit. Предыдущие два определяли, стоит ли стране вообще выходить из ЕС и кто из политиков запустит этот процесс.

После одобрения развода с Брюсселем реализовывать его взялась Тереза Мэй. Но два года баталий в парламенте об условиях выхода из европейской семьи ни к чему не привели, и Мэй ушла в отставку. На посту лидера консерваторов и премьер-министра ее сменил Борис Джонсон.

В конце октября ему почти удалось согласовать обновленную сделку. Но утвердить ее не получилось из-за принципиальной позиции лейбористов. Назначить новые парламентские выборы и еще раз узнать, кого поддерживают избиратели — консерватора Джонсона с его сценарием Brexit или противника разрыва с ЕС, лейбориста Корбина, — стало единственным выходом.

Предвыборная кампания отличалась жесткостью, и кандидаты не жалели ни сил, ни средств, чтобы представить соперника в неприглядном свете. При этом если агитация Джонсона была сосредоточена в основном вокруг Brexit, то Корбин обещал избирателям в случае победы расширение социальных гарантий.

"Мы договоримся о торговом соглашении с Брюсселем и не будем продлевать переходный период после 2020 года. 31 января мы выйдем из Евросоюза. Великобритания не намерена участвовать ни в общем рынке ЕС, ни в Таможенном союзе", — обещал Джонсон.

"Придя к власти, мы договоримся с ЕС о новом разумном соглашении и вынесем его на всенародное голосование. Кроме того, мы увеличим расходы государства на здравоохранение и другие социальные гарантии", — вступал в полемику Корбин.

© AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне © AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне

"Великобритания — не Венесуэла"

Конкурентов объединяло одно: и те и другие призывали граждан обязательно прийти на выборы. В стране действует мажоритарная избирательная система: в парламент проходят претенденты, получившие простое большинство голосов. В результате явка оказалась достаточно высокой.

Социологи прогнозировали отставание партии Корбина примерно на десять процентов. Многим взгляды политика кажутся радикальными, а его предложения — опасными для страны. Так, в обещаниях лейбористов сделать бесплатным проезд на общественном транспорте гражданам до 25 лет, установить государственный контроль над электросетями, водоканалами, транспортными путями и почтой британцы увидели намек на попытку строительства социализма в стране.

"Великобритания — не Венесуэла. Социализм у нас не пройдет. Мы знаем, к чему Чавес и Мадуро привели свою страну, поэтому останемся приверженцами свободного рынка", — возмущались противники лейбористов.

© REUTERS / Hannah McKay Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин с супругой перед избирательным участком в Лондоне, Великобритания © REUTERS / Hannah McKay Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин с супругой перед избирательным участком в Лондоне, Великобритания

Фигура Джонсона, впрочем, тоже вызывает у британцев много вопросов. Но его главный козырь — одобренная Брюсселем сделка о Brexit. От варианта Мэй он отличается отсутствием механизма backstop — главной загвоздки, которая не устраивала противников выхода из Евросоюза.

Механизм этот предполагал сохранить прозрачность границы между британской Северной Ирландией и членом ЕС — Республикой Ирландией. По новому плану Белфаст по-прежнему будет следовать некоторым таможенным и налоговым нормам единой Европы, но от других британских регионов этого не требуется. Джонсон заявил, что без него страна не вышла бы из этого североирландского капкана. Но с ним согласились не все.

"Жесткий Brexit Джонсона лишит британцев единого европейского рынка и нанесет удар по бизнесу, среднему классу и простым гражданам. Нужен новый референдум", — негодовали оппоненты консерваторов.

Еще одно обвинение, которое партии выдвигали друг против друга, — "тайное покровительство России". Лейбористы открыто заявили, что "рука Москвы" играла на стороне консерваторов. Те в свою очередь утверждали, что подобного рода информацию лейбористам могли "слить" только российские хакеры.

Карт-бланш на выход

По результатам выборов большинство в парламенте получили консерваторы. Это означает, что премьер-министром Великобритании остается Джонсон. И теперь у него в руках карт-бланш на реализацию Brexit.

Премьер настроен решительно. Как и обещал, он планирует вывести страну до конца января из ЕС. Сейчас по условиям соглашения после развода с Европой у Лондона есть еще год, чтобы адаптироваться к жизни без Брюсселя. Джонсон уверен, что британцы отвыкнут от советов с континента намного раньше.