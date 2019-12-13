Лучшие фото недели: Мисс Вселенная и рождественское граффити Бэнкси

"Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи из ЮАР.
Демонстранты фотографируются на фоне костра в Сантьяго.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на официальной встрече в Елисейском дворце.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на официальной встрече в Елисейском дворце.
Поезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская.
Поезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская.
Демонстранты на акции протеста в Сантьяго.
Отдыхающие на пляже Милк-бич в Сиднее.
Акция протеста в Лионе.
Мальчик играет с коровой во дворе дома в пригороде Дамаска.
Мальчик играет с коровой во дворе дома в пригороде Дамаска.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Алина Загитова исполняет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020.
Алина Загитова исполняет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020.
Посол России в США Анатолий Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы МИД Сергей Рябков перед началом пресс-конференции по итогам визита в США.
Посол России в США Анатолий Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы МИД Сергей Рябков перед началом пресс-конференции по итогам визита в США.
Танцовщицы выступают на саммите стран АКТ в Найроби.
Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу в Новосибирске.
Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу в Новосибирске.
Трио из Аргентины представляет свой номер на Кубке мира по латиноамериканским танцам в Медельине.
Трио из Аргентины представляет свой номер на Кубке мира по латиноамериканским танцам в Медельине.
Тушение пожара в мангровых лесах Австралии.
Кашмирские мусульмане молятся, когда священник выставляет реликвию суфийского святого шейха в Сринагаре.
Кашмирские мусульмане молятся, когда священник выставляет реликвию суфийского святого шейха в Сринагаре.
Праздничные гулянья в честь Дня Святого Николая, знаменующего начало рождественского сезона, в Чехии.
Праздничные гулянья в честь Дня Святого Николая, знаменующего начало рождественского сезона, в Чехии.
Акция против насилия над женщинами в Риме.
Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Аксу попала в браконьерский капкан, повредила лапу и теперь не сможет вернуться в дикую природу.
Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Аксу попала в браконьерский капкан, повредила лапу и теперь не сможет вернуться в дикую природу.
Члены поисково-спасательного отряда "Спасатель" в костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса участвуют в заключительной скальной тренировке года в национальном парке "Столбы" в Красноярском крае.
Члены поисково-спасательного отряда "Спасатель" в костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса участвуют в заключительной скальной тренировке года в национальном парке "Столбы" в Красноярском крае.
Игрок "Зенита" Артем Дзюба в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Игрок "Зенита" Артем Дзюба в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Люди плывут по затопленной дороге в Бейруте.
Женщина несет бесплатную рождественскую сосну в голландском Национальном парке Hoge Veluwe.
Женщина несет бесплатную рождественскую сосну в голландском Национальном парке Hoge Veluwe.
Протестующие на митинге в Международный день прав человека возле президентского дворца в Маниле.
Протестующие на митинге в Международный день прав человека возле президентского дворца в Маниле.
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма "Скандал" (Bombshell) в лос-анджелесском Regency Village Theatre.
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма "Скандал" (Bombshell) в лос-анджелесском Regency Village Theatre.
Полицейский во время столкновения между адвокатами и врачами в Лахоре.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед футбольным матчем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед футбольным матчем.
Женщины смотрят на горящую фабрику в делийском районе Анадж-Манди.
Индианка тренируется в парке в Сринагаре.
Новое рождественское граффити художника-загадки Бэнкси на стене в Бирмингеме.
Новое рождественское граффити художника-загадки Бэнкси на стене в Бирмингеме.