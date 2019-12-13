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2019-12-13T11:23+0300
https://ria.ru/20191213/1562322877.html
Лучшие фото недели: Мисс Вселенная и рождественское граффити Бэнкси
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РИА Новости

Лучшие фото недели: Мисс Вселенная и рождественское граффити Бэнкси

11:16 13.12.2019 (обновлено: 11:23 13.12.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Elijah Nouvelage

"Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи из ЮАР.

Конкурс красоты Мисс Вселенная — 2019
1 из 30

"Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи из ЮАР.

© REUTERS / Elijah Nouvelage
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Демонстранты фотографируются на фоне костра в Сантьяго.

Демонстранты фотографируются на фоне коста, Сантьяго
2 из 30

Демонстранты фотографируются на фоне костра в Сантьяго.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на официальной встрече в Елисейском дворце.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
3 из 30

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на официальной встрече в Елисейском дворце.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская.

Поезд Московского центрального диаметра
4 из 30

Поезд Московского центрального диаметра на станции Тестовская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2019 / Martin Bernetti

Демонстранты на акции протеста в Сантьяго.

Демонстранты на акции протеста в Сантьяго
5 из 30

Демонстранты на акции протеста в Сантьяго.

© AFP 2019 / Martin Bernetti
© REUTERS / Steven Saphore/ AAP Image

Отдыхающие на пляже Милк-бич в Сиднее.

На пляже Милк-Бич в Сиднее
6 из 30

Отдыхающие на пляже Милк-бич в Сиднее.

© REUTERS / Steven Saphore/ AAP Image
© AFP 2019 / Jeff Pachoud

Акция протеста в Лионе.

Во время акции протеста в Лионе
7 из 30

Акция протеста в Лионе.

© AFP 2019 / Jeff Pachoud
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мальчик играет с коровой во дворе дома в пригороде Дамаска.

Ситуация в пригороде Дамаска Харасте
8 из 30

Мальчик играет с коровой во дворе дома в пригороде Дамаска.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AFP 2019 / Michael Schade/ Handout

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.

Извержение вулкана в Новой Зеландии
9 из 30

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.

© AFP 2019 / Michael Schade/ Handout
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Алина Загитова исполняет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020.

Алина Загитова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине
10 из 30

Алина Загитова исполняет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Посол России в США Анатолий Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы МИД Сергей Рябков перед началом пресс-конференции по итогам визита в США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, посол РФ в США Анатолий Антонов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в посольстве России в Вашингтоне
11 из 30

Посол России в США Анатолий Антонов, министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы МИД Сергей Рябков перед началом пресс-конференции по итогам визита в США.

© РИА Новости / ТАСС/POOL
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© AFP 2019 / Tony Karumba

Танцовщицы выступают на саммите стран АКТ в Найроби.

Танцовщицы во время выступления на саммите стран АКТ в Найроби
12 из 30

Танцовщицы выступают на саммите стран АКТ в Найроби.

© AFP 2019 / Tony Karumba
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанк

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу в Новосибирске.

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу в Новосибирске
13 из 30

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу в Новосибирске.

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento

Трио из Аргентины представляет свой номер на Кубке мира по латиноамериканским танцам в Медельине.

Танцовщицы из Аргентины выступают на Кубке мира по латиноамериканским танцам в Медельине
14 из 30

Трио из Аргентины представляет свой номер на Кубке мира по латиноамериканским танцам в Медельине.

© AFP 2019 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2019 / Saeed Khan

Тушение пожара в мангровых лесах Австралии.

Тушение пожара в мангровых лесах Австралии
15 из 30

Тушение пожара в мангровых лесах Австралии.

© AFP 2019 / Saeed Khan
© AP Photo / Mukhtar Khan

Кашмирские мусульмане молятся, когда священник выставляет реликвию суфийского святого шейха в Сринагаре.

Кашмирские мусульмане молятся, когда священник показывает реликвию суфийского святого шейха в Сринагаре
16 из 30

Кашмирские мусульмане молятся, когда священник выставляет реликвию суфийского святого шейха в Сринагаре.

© AP Photo / Mukhtar Khan
© AP Photo / Petr David Josek

Праздничные гулянья в честь Дня Святого Николая, знаменующего начало рождественского сезона, в Чехии.

Праздничные гуляния в честь Дня Святого Николая в Чехии
17 из 30

Праздничные гулянья в честь Дня Святого Николая, знаменующего начало рождественского сезона, в Чехии.

© AP Photo / Petr David Josek
© REUTERS / Yara Nardi

Акция против насилия над женщинами в Риме.

Участница акции против насилия над женщинами в Риме
18 из 30

Акция против насилия над женщинами в Риме.

© REUTERS / Yara Nardi
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Аксу попала в браконьерский капкан, повредила лапу и теперь не сможет вернуться в дикую природу.

Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
19 из 30

Самка снежного барса по кличке Аксу в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Аксу попала в браконьерский капкан, повредила лапу и теперь не сможет вернуться в дикую природу.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Члены поисково-спасательного отряда "Спасатель" в костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса участвуют в заключительной скальной тренировке года в национальном парке "Столбы" в Красноярском крае.

Члены поисково-спасательного отряда КГКУ Спасатель во время тренировки в национальном парке Столбы в Красноярском крае
20 из 30

Члены поисково-спасательного отряда "Спасатель" в костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса участвуют в заключительной скальной тренировке года в национальном парке "Столбы" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Игрок "Зенита" Артем Дзюба в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Игрок ФК Зенит Артём Дзюба в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2019/20
21 из 30

Игрок "Зенита" Артем Дзюба в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2019 / Anwar Amro

Люди плывут по затопленной дороге в Бейруте.

Ливанские мужчины плывут по затопленной дороге в Бейруте. 9 декабря 2019 года
22 из 30

Люди плывут по затопленной дороге в Бейруте.

© AFP 2019 / Anwar Amro
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Женщина несет бесплатную рождественскую сосну в голландском Национальном парке Hoge Veluwe.

Женщина несет бесплатную рождественскую сосну в голландском Национальном парке Hoge Veluwe в Оттерло Нидерланды
23 из 30

Женщина несет бесплатную рождественскую сосну в голландском Национальном парке Hoge Veluwe.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Gerard Carreon

Протестующие на митинге в Международный день прав человека возле президентского дворца в Маниле.

Протестующие во время митинга в день Международных прав человека возле президентского дворца в Маниле, Филиппины. 10 декабря 2019
24 из 30

Протестующие на митинге в Международный день прав человека возле президентского дворца в Маниле.

© AP Photo / Gerard Carreon
© AP Photo / Lisa O'connor

Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма "Скандал" (Bombshell) в лос-анджелесском Regency Village Theatre.

Австралийская актриса Николь Кидман и южноафриканская актриса Шарлиз Терон на специальном показе Lionsgate Bombshell в театре Regency Village в Уэствуде, Калифорния
25 из 30

Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма "Скандал" (Bombshell) в лос-анджелесском Regency Village Theatre.

© AP Photo / Lisa O'connor
© AFP 2019 / Arif Ali

Полицейский во время столкновения между адвокатами и врачами в Лахоре.

Полицейский во время столкновения между адвокатами и врачами в Лахоре. 11 декабря 2019 года
26 из 30

Полицейский во время столкновения между адвокатами и врачами в Лахоре.

© AFP 2019 / Arif Ali
© REUTERS / Toby Melville/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед футбольным матчем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед футбольным матчем в Великобритании
27 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед футбольным матчем.

© REUTERS / Toby Melville/Pool
© AFP 2019 / Sajjad Hussain

Женщины смотрят на горящую фабрику в делийском районе Анадж-Манди.

Женщины смотрят на пожар на фабрике в делийском районе Анадж-Манди. 9 декабря 2019 года
28 из 30

Женщины смотрят на горящую фабрику в делийском районе Анадж-Манди.

© AFP 2019 / Sajjad Hussain
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Индианка тренируется в парке в Сринагаре.

Женщина тренируется в парке в Сринагаре, Индия. 10 декабря 2019 года
29 из 30

Индианка тренируется в парке в Сринагаре.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© AFP 2019 / Paul Ellis

Новое рождественское граффити художника-загадки Бэнкси на стене в Бирмингеме.

Работник смывает произведение британского художника Бэнкси, которое появилось ночью в Бирмингеме 10 декабря 2019
30 из 30

Новое рождественское граффити художника-загадки Бэнкси на стене в Бирмингеме.

© AFP 2019 / Paul Ellis
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