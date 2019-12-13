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РИА Наука
2019-12-13T08:06+0300
https://ria.ru/20191213/1562321843.html
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
https://cdn21.img.ria.ru/images/155526/66/1555266610_0:132:2000:1256_1036x0_80_0_0_18eded783f5b796711412d0bbc72bb12.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках

08:00 13.12.2019 (обновлено: 08:06 13.12.2019)
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© Depositphotos / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание
© Depositphotos / yacobchuk1
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. По статистике, у пяти процентов россиян есть камни в почках. В некоторых регионах — на Кавказе, Урале, в Поволжье и Сибири — этой болезнью страдают чаще. В ближайшие годы показатели будут только расти, утверждают специалисты. РИА Новости разбирается, что способствует образованию камней и кто в группе риска.

Тяжелые продукты

"В России ежегодно регистрируется более 550 случаев мочекаменной болезни на сто тысяч населения, а ее прирост за последние десять лет превысил 25 процентов. Но распространенность сильно варьируется в зависимости от региона проживания — от одного до десяти процентов. Больше всего пациентов с таким диагнозом среди жителей Кавказа, Сибири и Урала: в воде здесь — повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция. Это приводит к образованию кристаллов солей в мочевых путях. Кроме того, есть наследственная предрасположенность к заболеванию. Образованию мочевых камней способствуют также нарушение диеты и неправильный образ жизни, патологии эндокринной системы", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, врач-уролог Дмитрий Королев.
По словам старшего научного сотрудника кафедры кристаллографии СПбГУ Алины Изатулиной, уже восьмой год занимающейся изучением почечных камней, их рост могут стимулировать вещества, входящие в состав пищевых добавок и продуктов питания. Но основная причина болезни — все-таки в нарушениях метаболизма.
"Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют именно оксалатные камни. Они состоят из солей щавелевой кислоты, содержащейся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия. В наших модельных экспериментах это вещество стимулировало образование осадка в жидкости, имитирующей человеческую мочу. Поэтому в зависимости от минерального состава камня урологи назначают специальную диету пациентам с мочекаменной болезнью, чтобы не было рецидива. Но дело не только в питании: на процесс образования камней могут влиять и различные воспаления в организме", — пояснила исследователь.
© Фото : Алина ИзатулинаОксалатный почечный камень из коллекции Алины Изатулиной. Всего в ее коллекции около двух тысяч камней. Почти 75 процентов из них оксалатные.
Почечный камень
© Фото : Алина Изатулина
Оксалатный почечный камень из коллекции Алины Изатулиной. Всего в ее коллекции около двух тысяч камней. Почти 75 процентов из них оксалатные.

Кольца возраста

"Существует как минимум пять теорий образования камней. Наиболее распространенные — коллоидная и матричная. Согласно первой, соли в моче переходят из растворимого состояния в нерастворимое, в результате чего образуются кристаллы. Из них в дальнейшем формируются мочевые камни. Вторая теория предполагает, что сначала из лейкоцитов формируется ядро, а затем на нем постепенно оседают соли по принципу снежного кома. Поэтому, если почечный камень распилить, будут видны слои наподобие колец на срезе древесного ствола. Такие образования чаще встречаются у людей с хроническим воспалением мочевых путей — например, пиелонефритом", — объяснил Дмитрий Королев.
Патогенные инфекции действительно стимулируют формирование кристаллов, подтверждает Алина Изатулина. Исследуя кристаллогенезис почечных камней по гранту Российского научного фонда, она вместе с коллегами показала на модельных системах, что патогенные микроорганизмы могут ускорять кристаллизацию солей, содержащихся в моче.
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"В экспериментах мы доказали, что в присутствии синегнойной палочки кристаллизация оксалата кальция начинается в два раза быстрее. Проводили подобные опыты со стафилококком, кишечной палочкой, ротавирусом и вирусом Коксаки. На модельных системах наличие бактерий приводит к изменению состава получаемого осадка, например к кристаллизации апатита и струвита. Ведь, если в моче есть патогенные микроорганизмы, они меняют ее физико-химические параметры, что может ускорять образование почечных камней", — уточнила исследователь.

Раздробить и ликвидировать

Сейчас команда Алины Изатулиной разрабатывает способы помешать образованию камней, даже если среда в почке этому благоприятствует.
"В оксалатных камнях и уратных — образованных из мочевой кислоты и ее солей — мы изучаем формирование метастабильных гидратированных фаз. Они возникают в самом начале камнеобразования. Если мы найдем вещества, способные препятствовать формированию этих фаз, то, возможно, не дадим камню образоваться. На модельных системах мы добавляем различные соединения и смотрим, мешают ли они кристаллизации. Уже выделили несколько таких веществ, теперь надо проверить их действие на более сложных системах. Если все получится, наши разработки можно будет использовать для профилактики мочекаменной болезни. Ведь большая доля почечных камней объясняется наследственной предрасположенностью, а также часто бывает рецидивной, поэтому профилактика актуальна. Однако если камни уже появились, то наши наработки будут бессильны. Их придется удалять из организма", — пояснила сотрудница СПбГУ.
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По словам Дмитрия Королева, в зависимости от минерального состава камни можно либо растворить путем ощелачивания мочи, либо дистанционно раздробить при помощи специальной аппаратуры и заставить получившиеся фрагменты отойти самостоятельно через мочевые пути. К третьему варианту — хирургической операции — прибегают, если камни большие и располагаются в неудобном для дробления месте.
"На сегодня большинство операций по поводу мочевых камней выполняются эндоскопически. То есть разрезов на теле, как это было раньше, нет. Существуют методы, позволяющие удалять камни через естественные мочевые пути. Инструмент проводят по уретре, заводят в мочеточник и выполняют контактное дробление — либо в мочеточнике, либо в почке. Бывает, что камень очень большой. Тогда делается небольшой прокол в пояснице и лазером или ультразвуком конкремент удаляется. В институте урологии и репродуктивного здоровья человека для таких операций, как правило, используется разработанный нами тулиевый фиброволоконный лазер. Он более эффективен", — рассказал уролог.
Однако в ближайшие годы могут появиться и более совершенные методы лечения.
"Знаете, как магнитом двигают железный шарик в том или ином направлении? Сейчас активно разрабатываются методики, которые позволят таким же образом менять местоположение камня. То есть с помощью специальной установки низводить камень в ту часть почки или мочеточника, где его проще всего достать", — отметил врач.
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