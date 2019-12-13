Стало известно, за что в России не любят Запад

МИА "Россия сегодня" ответило на вопрос, действительно ли российские СМИ зомбируют свою аудиторию антизападной пропагандой. И если да, то какой.

Вначале коротко о главном. Исследование "Осьминог-1.1", проведенное специалистами "Россия сегодня", является уже вторым в этом году. В первой части, о которой мы писали в октябре, анализировались публикации СМИ "Большой семерки", она же обобщенный Запад, о России.

Тогда результаты были довольно печальные: оказалось, что ведущие СМИ свободного мира Россию не любят совсем. Позитивных материалов о России было два процента, негативных — в 25 раз больше, 50 процентов. Особенно нас не любят СМИ Соединенных Штатов, где в рамках свободы слова 90 процентов публикаций о России были отрицательные и только 0,2 процента — положительные, то есть всего одна пятисотая часть. А самой русофильской страной оказалась Италия, где ругательно-пугательных публикаций о России оказалось всего вдвое больше, чем хвалебно-позитивных.

После этого исследователи обратились к российским СМИ — телеканалам, радиостанциям, газетам и интернет-ресурсам. Изучались как условно-лояльные, так и условно-оппозиционные медиа (условно — потому что степень приближенности СМИ к власти в России мало коррелирует с его официальной позицией, и нередко лютые оппозиционеры оказываются частью высших пулов).

Исследовались материалы за первое полугодие 2019 года, посвященные все тем же странам "Большой семерки".

Выяснилось нечто крайне неожиданное.

А именно.

В России, где, как известно, царит государственная антизападная пропаганда и нет свободы слова — позитив в отношении стран коллективного Запада категорически, в разы или даже на порядки, превосходит западные показатели в отношении России.

Еще раз напомним: СМИ G7 о нас — 50 процентов негатива, 48 процентов нейтральности и два процента позитива.

СМИ России о G7 — 71 процент нейтральности, 24 процента критики и негатива, пять процентов позитива.

Самые яркие сопоставления.

СМИ США о России: 90 процентов негатива. СМИ России о США: 30 процентов негатива. Американские похвалы в адрес России: 0,2 процента. Русские похвалы в адрес США: два процента. Немного, конечно, — но все-таки в десять раз больше.

СМИ Италии о России: 13 процентов положительных публикаций при 25 процентах отрицательных. СМИ России об Италии: 14 процентов положительных публикаций при семи процентах отрицательных. То есть хвалим мы друг друга с Италией примерно одинаково — только мы их ругаем вчетверо меньше.

И вообще: для кого-то это прозвучит неожиданно, но в СМИ России с ее яростной антизападной пропагандой ни одна страна вообще не изображается преимущественно негативно. Даже о США, Великобритании и Канаде, где позитив о России относится к "психологически недопустимым" публикациям, российские медиа рассказывают в основном нейтрально или положительно.

Встает логичный вопрос. Если в России нет свободы слова и государство насаждает враждебную антизападную пропаганду, то почему, черт побери, результаты российских СМИ на фоне западных демонстрируют куда больше плюрализма?

Вариантов ответа тут, как легко понять, может быть два.

Первый: Запад просто объективно добро, а Россия зло. Поэтому о нас просто нечего сказать хорошего, а о Западе — дурного.

Это интересное объяснение — только если Россия зло, то почему бы ее СМИ быть "объективными". Они запросто могли бы придумывать западные злодейства просто из воздуха: пишут же в британской "Таймс" , что Путин — враг котиков.

Второй вариант объяснения: Россия сегодня — страна вовсе не антизападная. Она просто эгоистичная. И ее СМИ рассматривают весь окружающий мир строго с колокольни национальных интересов.

Если чуть утрировать — то это своего рода ремейк мировоззрения, когда Россия рассматривалась как "сырьевой придаток Запада". Сейчас в глазах российских медиа Италия — это туристический придаток России, США — это киношно-игровой придаток России, Германия — автомобильный, Британия — музыкальный, Япония — анимешный и так далее.

По списку самых популярных в России медийных тем очевидно, что, кроме совсем уж ЧП и сенсаций, внутренняя личная жизнь посторонних стран наши СМИ волнует мало.

Самая популярная тема про США — их история с "возможным вмешательством России в выборы".

Самая популярная тема про Британию — их Brexit , в котором тоже обвиняют Россию, и Скрипаль, в котором обвиняют Россию.

Про Германию — двусторонние отношения и Украина.

Про Францию — двусторонние отношения и "желтые жилеты" с Нотр-Дамом.

Про Японию — история с мирным договором.

Про Италию — туризм.

Парадоксальным образом почти вся "антизападная пропаганда" в российской медиасфере — это просто информационный рикошет. То есть пересказ антироссийских воплей в его, западной, политической жизни. Естественно, эти вопли (а также волочащиеся за ними санкции и угрозы) российским СМИ не нравятся.

Но достаточно какой-нибудь стране вести себя не то что дружественно, а просто хотя бы не лезть в первые ряды антироссийских разоблачителей — и российская медиасфера будет относиться к ней вполне ровно. Доказано Канадой и Германией.

Из всего этого, кстати, следует один неожиданный вывод.

Между сегодняшним собирательным Западом и Россией на самом деле имеется глубокая идеологическая пропасть. В том смысле, что собирательный Запад сегодня набит передовой идеологией под завязку, а Россия — нет.

Поэтому западный агитпроп тоталитарно един в отношении проклятых российских коррумпированных империалистов, притесняющих геев. А Россию степень коррумпированности западных геев просто не волнует.