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Стало известно, за что в России не любят Запад
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РИА Новости

Стало известно, за что в России не любят Запад

10:00 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
Вид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
МИА "Россия сегодня" ответило на вопрос, действительно ли российские СМИ зомбируют свою аудиторию антизападной пропагандой. И если да, то какой.
Вначале коротко о главном. Исследование "Осьминог-1.1", проведенное специалистами "Россия сегодня", является уже вторым в этом году. В первой части, о которой мы писали в октябре, анализировались публикации СМИ "Большой семерки", она же обобщенный Запад, о России.

Тогда результаты были довольно печальные: оказалось, что ведущие СМИ свободного мира Россию не любят совсем. Позитивных материалов о России было два процента, негативных — в 25 раз больше, 50 процентов. Особенно нас не любят СМИ Соединенных Штатов, где в рамках свободы слова 90 процентов публикаций о России были отрицательные и только 0,2 процента — положительные, то есть всего одна пятисотая часть. А самой русофильской страной оказалась Италия, где ругательно-пугательных публикаций о России оказалось всего вдвое больше, чем хвалебно-позитивных.

После этого исследователи обратились к российским СМИ — телеканалам, радиостанциям, газетам и интернет-ресурсам. Изучались как условно-лояльные, так и условно-оппозиционные медиа (условно — потому что степень приближенности СМИ к власти в России мало коррелирует с его официальной позицией, и нередко лютые оппозиционеры оказываются частью высших пулов).
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
6 ноября, 13:47
"Что кроме highly likely?" Лавров о дискриминации российских СМИ на Западе
Исследовались материалы за первое полугодие 2019 года, посвященные все тем же странам "Большой семерки".
Выяснилось нечто крайне неожиданное.
А именно.
В России, где, как известно, царит государственная антизападная пропаганда и нет свободы слова — позитив в отношении стран коллективного Запада категорически, в разы или даже на порядки, превосходит западные показатели в отношении России.
Еще раз напомним: СМИ G7 о нас — 50 процентов негатива, 48 процентов нейтральности и два процента позитива.
СМИ России о G7 — 71 процент нейтральности, 24 процента критики и негатива, пять процентов позитива.
Самые яркие сопоставления.
СМИ США о России: 90 процентов негатива. СМИ России о США: 30 процентов негатива. Американские похвалы в адрес России: 0,2 процента. Русские похвалы в адрес США: два процента. Немного, конечно, — но все-таки в десять раз больше.
СМИ Италии о России: 13 процентов положительных публикаций при 25 процентах отрицательных. СМИ России об Италии: 14 процентов положительных публикаций при семи процентах отрицательных. То есть хвалим мы друг друга с Италией примерно одинаково — только мы их ругаем вчетверо меньше.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
17 октября, 14:43Медиавойны
Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России
И вообще: для кого-то это прозвучит неожиданно, но в СМИ России с ее яростной антизападной пропагандой ни одна страна вообще не изображается преимущественно негативно. Даже о США, Великобритании и Канаде, где позитив о России относится к "психологически недопустимым" публикациям, российские медиа рассказывают в основном нейтрально или положительно.
Встает логичный вопрос. Если в России нет свободы слова и государство насаждает враждебную антизападную пропаганду, то почему, черт побери, результаты российских СМИ на фоне западных демонстрируют куда больше плюрализма?
Вариантов ответа тут, как легко понять, может быть два.
Первый: Запад просто объективно добро, а Россия зло. Поэтому о нас просто нечего сказать хорошего, а о Западе — дурного.

Это интересное объяснение — только если Россия зло, то почему бы ее СМИ быть "объективными". Они запросто могли бы придумывать западные злодейства просто из воздуха: пишут же в британской "Таймс", что Путин — враг котиков.

Второй вариант объяснения: Россия сегодня — страна вовсе не антизападная. Она просто эгоистичная. И ее СМИ рассматривают весь окружающий мир строго с колокольни национальных интересов.
Если чуть утрировать — то это своего рода ремейк мировоззрения, когда Россия рассматривалась как "сырьевой придаток Запада". Сейчас в глазах российских медиа Италия — это туристический придаток России, США — это киношно-игровой придаток России, Германия — автомобильный, Британия — музыкальный, Япония — анимешный и так далее.
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В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют
По списку самых популярных в России медийных тем очевидно, что, кроме совсем уж ЧП и сенсаций, внутренняя личная жизнь посторонних стран наши СМИ волнует мало.
Самая популярная тема про США — их история с "возможным вмешательством России в выборы".
Самая популярная тема про Британию — их Brexit, в котором тоже обвиняют Россию, и Скрипаль, в котором обвиняют Россию.
Про Германию — двусторонние отношения и Украина.
Про Францию — двусторонние отношения и "желтые жилеты" с Нотр-Дамом.
Про Японию — история с мирным договором.
Про Италию — туризм.
Парадоксальным образом почти вся "антизападная пропаганда" в российской медиасфере — это просто информационный рикошет. То есть пересказ антироссийских воплей в его, западной, политической жизни. Естественно, эти вопли (а также волочащиеся за ними санкции и угрозы) российским СМИ не нравятся.
Но достаточно какой-нибудь стране вести себя не то что дружественно, а просто хотя бы не лезть в первые ряды антироссийских разоблачителей — и российская медиасфера будет относиться к ней вполне ровно. Доказано Канадой и Германией.
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4 декабря, 16:27
Американские СМИ: Россию как космическую державу ждет "крах"
Из всего этого, кстати, следует один неожиданный вывод.
Между сегодняшним собирательным Западом и Россией на самом деле имеется глубокая идеологическая пропасть. В том смысле, что собирательный Запад сегодня набит передовой идеологией под завязку, а Россия — нет.
Поэтому западный агитпроп тоталитарно един в отношении проклятых российских коррумпированных империалистов, притесняющих геев. А Россию степень коррумпированности западных геев просто не волнует.
Россия хочет, чтобы ее оставили в покое.
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G7ГерманияЯпонияРоссияСШААвторыОбщество
Популярные комментарии
Да, раздрай между Россией и условным Западом капитальный. И он в том что в России на первом месте духовное, а на Западе - материальное. Простой пример. На Западе мы можете как угодно обзывать своего собеседника - он это воспримет спокойно. Но стоит к нему прикоснуться... Полицейский, например, даже за неосторожный жест в его сторону может пристрелить. А в России? Даже за неосторожное оскорбительное слово в определённой среде вас могут убить. И так во всём. Поэтому разлом капитальный и борьба нешуточная. За свои деньги Запад будет с философствующей Россией биться насмерть. Потому что если победит философия, то куда же денутся деньги? "Изгнать менял из храма" - это как раз про это.
13 декабря, 11:22
Шалтай Болтай
1000000
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